CHP’den Erdoğan’ın ‘Murat, malınıza sahip çıkın’ sözlerine tepki

CHP'li Başarır, Erdoğan'ın AKP'li İstanbul adayı Murat Kurum’a metroyu kastederek, ''Malına sahip çık'' diye seslenmesine tepki gösterdi, ''Kimin malı?'' diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yerel seçimler kapsamında Antalya'da konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın AKB'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a metroları kastederek, “Murat! Malınıza sahip çıkın. Sahip çıkmazsanız, bu adamlar sahip çıkar" demesini eleştiren Başarır, Erdoğan'a "Kimin malı?" diye sordu.

Başarır, şunları söyledi:

''KİMİN MALI ERDOĞAN?''

''Cumhurbaşkanı İstanbul Havaalanı Metrosu’nun açılışını yapıyor. Murat, malına sahip çık, diyor. Kimin malı Erdoğan? O metro halkın vergileriyle, halkın parasıyla yapıldı. Sen bunu evinden getirmedin. O İstanbullunun malı. Eğer birine 'malına sahip çık' diyeceksen, kime diyeceksin biliyor musun? Ankara Cumhuriyet Başsavcısına diyeceksin. Diyeceksin ki, Ankara’nın yarısı Turgut Altınok’un üzerinde gözüküyor, halkın malına sahip çık diyeceksin. Diyebilir mi? Diyemez.''

''ANKARA BUNLARIN''

CHP’li Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un uzu mal varlığı listesine de dikkati çekerek, ''Altınok’un üzerinde arsalar, evler, dükkanlar, var var var. Nereden gelmiş, babadan. 600 daireden bahsediyorlar, babadan miras kalmış. Peki dediği gibi olsun, 9 kardeş var, bu malı dokuzla çarparsak, Ankara bunların. Millette ne babalar var'' dedi.