CHP’den Esenyurt’ta ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi, Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun 1'inci yılında Esenyurt’ta gerçekleşiyor.
CHP, cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 64'üncüsünü İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun 1'inci yılında gerçekleşen miting için Esenyurt halkı Cumhuriyet Meydanı’da buluştu.