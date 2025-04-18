CHP’den Eskişehir’de özgürlük yürüyüşü: İmamoğlu’nu Çankaya Köşkü’ne oturtuncaya kadar mücadele sürecek

CHP Eskişehir İl Örgütü tarafından ‘Özgürlük Mitingi’ düzenlendi. Hamamyolu Yediler Parkı’nda bir araya gelen binlerce vatandaş, “Ekrem Başkan yalnız değildir”, “Ya geçim ya seçim”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarını atarak Ulus Anıtı’na yürüdü. Yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Yürüyüşe çevreden geçen vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Ulus Anıtı’nda açıklama yapan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, şunları söyledi:

“Bugün Eskişehir’de binler hakkını aramak için yürüdü, adalet için yürüdü, bu bozuk düzene karşı haykırmak için yürüdü. Bu yürüyüşler, bu eylemler, bu sloganlar, bu sesler o kadar kıymetli ki geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atayacak olanlar Saraçhane direnişini gördüler ve vazgeçtiler. Birkaç gündür yandaş medya, yandaş basın mensupları tarafından kamuoyunda yoklama minvalinde çekilen CHP’ye kayyım atama iddiaları genel merkez tarafından onlara iletilen somut duyumlar neticesinde işte sizlerin, sokağın, meydanların sesinden korktukları için bugün itibariyle geri püskürtülmüştür.

"EKREM İMAMOĞLU MİLYONLARIN UMUDU OLDU"

Buradan Silivri’ye Ekrem Başkana selamlarımızı gönderiyoruz. Ekrem İmamoğlu hiçbir suçu olmaksızın hukuksuzca, adaletsizce, kalleşçe, korkakça tutuklandı. Neden tutuklandı? Çünkü Ekrem İmamoğlu milyonların umudu oldu. Çünkü Ekrem İmamoğlu alın terinin karşılığını alamayan emekçinin sesi oldu, umudu oldu. Sefalete sürüklenen emeklinin, geleceğe umutla bakamayan gençlerimizin, milyonların umudu oldu. Ekrem İmamoğlu’nun tek suçu budur. Bu yüzden tutukludur ve biz halk olarak bunun farkındayız. Buradan saraydakilere sesleniyoruz: Ekrem İmamoğlu’nu sopa haline getirdiğiniz yargıyla tutuklayabilirsiniz. Bence bu ülkede istediğiniz herkesi tutuklayabilirsiniz ama halkın iradesini tutuklayamazsınız. Halkın umudunu tutuklayamazsınız.”

"CHP'LİLER OLARAK BİR SANTİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan kararlılıklarını vurgularken şunları söyledi:

“Biz bu yürüyüşlerimizi demokrasimiz için, temel insan hak ve özgürlüklerimiz için yapıyoruz. Biz bu yürüyüşlerimizi emeğinin karşılığını alamayan işçilerimiz, memurlarımız, emeklilerimiz için yapıyoruz. Biz bu yürüyüşlerimizi tarlasında, alın terinin karşılığını alamayan yoksul çiftçilerimiz, köylülerimiz için yapıyoruz. Biz bu yürüyüşümüzü evindeki tencerelerinde aş yerine dert kaynatan ev kadınlarımız için yapıyoruz. Biz bu yürüyüşümüzü gençlerimiz, öğrencilerimiz, kadınlarımız için yapıyoruz. Biz bu yürüyüşümüzü kurtuluşun ve kurtuluşun önderi ebedi önerimiz Mustafa Kemal’in bize emanet etmiş olduğu laik, demokratik cumhuriyet için yapıyoruz. Biz bu yürüyüşümüzü hepimiz adına Silivri toplama kampında yatan siyasi tutsaklarımız, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve yoldaşlarının özgürlüğü için yapıyoruz. Ant olsun ve şart olsun ki CHP’liler olarak bir adım, bir santim geri adım atmaksızın ileriye doğru yürüyerek, milyonlarca yurttaşımızla birlikte Ekrem Başkanımızı, yoldaşlarını siyasi tutsaklarımızı özgürleştirmeden, o sandık mutlaka halkın önüne gelmeden bir santim geri adım atmayacağız. Susmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz.”

"SANDIK GELENE KADAR DİRENİŞE DEVAM EDECEĞİZ"

“Biz onları sandıkta yeneceğiz” diyen CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yine binlerle yürüdük. Yarın yine yürüyeceğiz. Saha önceki günlerde de yürüdük. Ama birileri biz meydanlarda yürürken, direniş yaparken o sıcacık saraylarına oturuyorlar. O saraylar dakikada iki asgari ücret yiyen saraylarda oturuyorlar ve bugün kime, nasıl kötülük yapsak diye düşünüyorlar. Biz demokratik tepkilerimizi alanlarda, meydanlarda ve önümüze gelecek sandıklarda göstereceğiz. İstiyorlar ki korkalım. Korkmuyoruz. Bizi yıldıramayacaklar, korkutamayacaklar. Ama onlar çok korkuyorlar. Gün gelir de o koltuktan inerlerse başlarına gelecekleri son derece iyi biliyorlar. Biz onları sandıkta yeneceğiz. Sandık gelene kadar meydanlarda direnişimize devam edeceğiz.”

"İMAMOĞLU ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE OTURUNCAYA KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da hukuk ve anayasal düzenin ihlal edildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Üç kilometre yürüdük. Bir şey yaptık mı, bir yeri kırdık mı? Hayır. Sadece hakkımızı kullandık. Bu hakkımızı kullanırken bize yardımcı olan güvenlik güçlerine de teşekkür ediyorum. Anayasa’ya ve yasalara göre bu iş böyle olur. Dolayısıyla orada özgürlük nöbeti, demokrasi nöbeti tutan gençlere de hiçbir şey yapmamak gerekir. Çünkü onlar da Anayasal haklarını kullanıyor. Barış içinde, demokrasi içinde, hukuk içinde bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Yarın sabahın köründe kapımızı polis çalmasın diyoruz. Yarın mahkemeye gidince keyfi olarak tutuklanmayalım. Suçsuz yere onlarca yıl hapiste çürümeyelim. Bütün dert budur. Bu da mevcut Anayasayı, yani bugün ki iktidarın yapmış olduğu Anayasa’yı savunuyoruz. Ona uyun diyoruz. Anayasa’nın temel özgürlükler, temel haklarla ilgili maddelerini yazdınız. En iyi anayasa bu dediniz. Halk oyundan geçirdiniz. Şimdi uymuyorsunuz. Uymayacaksanız niçin yaptınız bu Anayasa’yı? Biz bu Anayasa’ya uyuyoruz. Haklarımızı kullanmak istiyoruz. Belediye başkanlarımız keyfi bir biçimde tutuklansın istemiyoruz. Ekrem İmamoğlu 15,5 milyon halkın adayıdır. Milletin adayıdır. Ekrem İmamoğlu’nu Çankaya Köşkü’ne oturtuncaya kadar bu mücadele devam edecek.”