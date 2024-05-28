CHP’den "Gazze’de soykırımı durdurun" eylemi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yarın İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yapacaklarını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yarın İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yapacaklarını duyurdu. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"GAZZE’DE
SOYKIRIMI
DURDURUN!
Nehirden Denize Özgür Filistin için yarın İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.
29 Mayıs Çarşamba
Saat: 18.00
Beşiktaş Levent Metro Çıkışı"
GAZZE’DE
SOYKIRIMI
DURDURUN!
Nehirden Denize Özgür Filistin için yarın İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.
29 Mayıs Çarşamba
Saat: 18.00
Beşiktaş Levent Metro Çıkışı pic.twitter.com/6AqOHFfCgq
— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 28, 2024