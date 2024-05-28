Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP’den "Gazze’de soykırımı durdurun" eylemi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yarın İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

Güncel
  • 28.05.2024 22:49
  • Giriş: 28.05.2024 22:49
  • Güncelleme: 28.05.2024 22:52
Kaynak: Haber Merkezi
CHP’den "Gazze’de soykırımı durdurun" eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yarın İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yapacaklarını duyurdu. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"GAZZE’DE
SOYKIRIMI
DURDURUN!

Nehirden Denize Özgür Filistin için yarın İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.

29 Mayıs Çarşamba
Saat: 18.00
Beşiktaş Levent Metro Çıkışı"

GAZZE’DE
SOYKIRIMI
DURDURUN!

Nehirden Denize Özgür Filistin için yarın İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.

29 Mayıs Çarşamba
Saat: 18.00
Beşiktaş Levent Metro Çıkışı pic.twitter.com/6AqOHFfCgq

— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 28, 2024

BirGün'e Abone Ol