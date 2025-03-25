CHP’den Genel Kurul’da dövizli eylem: Yılgınlık yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen ilk TBMM Genel Kurul oturumu saat 15.00'da başladı.

CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu Salonu’nun CHP sıralarına, Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı, "Yılgınlık yok" dövizlerini koydu.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklanmasıyla devam eden operasyonlara tepkiler ülkenin dört bir yanında sürüyor.