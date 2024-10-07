CHP’den Gülşah Durbay’a destek

Şehzedeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında ortaya atılan iddiaların ardından CHP Manisa İl Başkanlığı iddialara ilişkin Başkan Durbay’a destek için basın açıklaması düzenledi. Şehzadeler Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da Durbay’a destek verdi.

Açıklamayı, 81 il başkanı adına CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper yaparken Özalper, kadın dayanışması ve mücadele mesajı verdi. Durbay’ın parti için verdiği emeklere değinen Özalper, Şehzadeler’de belediye başkanı seçilmenin büyük bir başarı olduğunu hatırlatarak, “Bugün yaptığım bu açıklama, hayatımda yaptığım en zor açıklamalardan bir tanesi. Bu açıklamayı yapıyor olmak bile aslında bize zuldür. Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay atılan adi iftiraların karşısındayız. 18 yaşından bugüne dek cumhuriyet değerlerini savunmak için partimizin her kademesinde mücadele eden, gençlik kollarımızda yetişmiş, bizlerin yoldaşı ve kardeşi olan Gülşah Başkanımıza 81 il örgütü olarak sahip çıkıyor ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gülşah Başkanımız gün geldi gözaltına alınan yoldaşlarımız için adli önlerinde sabahladı. Gün geldi partimize omuz vermek için çantasında bir kuru ekmekle köy köyü dolaştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa'nın en zor ilçelerinden biri olan Şehzadeler’de belediye başkan adayımız oldu. Örgütümüzle birlikte Manisa'da canını dişine takarak çalıştı. Genç kız kardeşlerin rol modeli, çocukların Gülşah ablası, Manisalıların evladı olduğu ve imkânsız denileni başararak genç yaşında Şehzadeler Belediye Başkanı seçildi” dedi.

Durbay’a yönelik iddiaların toplumdaki başarılı kadın algısına yönelik baskılar olduğunu belirten Özalper, şu ifadeleri kullandı: “Gülşah Durbay, kadınların siyasete, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha aktif olmuş gerektiğine inanan ve bu uğurda mücadele eden bir cumhuriyet kadınıdır. Türkiye'de kadınların kimlik mücadelesi her alanda olduğu gibi siyasetin de temel mücadelelerinden bir tanesidir. İstanbul Sözleşmesi'nden haksız ve hukuksuz şekilde çıkılmasının ardından artan kadına yönelik şiddet vakaları hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha da görünür hale gelmiş kadına yönelik şiddetin her türlü olan psikolojik şiddet sadece evlerin içinde değil, siyasette ve iş hayatında kazanılan başarıların hazmedilememesi sonucu mücadele edilen başka bir konudur. Söz konusu saldırı tüm kadına yönelik şiddet olaylarında olduğu gibi politik ve sistematik bir yapının sonucudur. Gülşah Başkanımızın verdiği büyük mücadeleler sonrasında zor bir hastalığa yakalandığını üzülerek öğrendik. Morale ve manevi güce en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz. Gülşah Durbay bütün gücü ve kararlılığıyla görevinin başındadır. CHP'nin eserleri ve yol arkadaşları olarak biz de onun yanındayız.”

Özalper, ‘karalama’ kampanyalarının iktidara giden yolu kapatamayacağının altını çizerek, “Şu unutulmasın… Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde girdiğimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olduk. Genel Başkanımızdan Anadolu'nun en küçük beldesindeki baba ocağında çay demleyen sade üyemize kadar tüm CHP’liler omuzundaki ağır yükün farkındadırlar. Tıpkı 100 önce olduğu gibi ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik buhrandan kurtaracak olan milletimizin sarsılmaz iradesi ve bu iradeyi kendine güç kabul eden CHP’lilerdir. Bu şartlar altında iktidar mücadelesi veren genel başkanımıza ve belediye başkanımıza karşı ahlaksızca saldıranların, hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, kişisel menfaatlerinden başka hiçbir şey düşünmeyen zavallılar olduğunu çok iyi biliyoruz. CHP örgütü örgütleri olarak bu cinsiyetçi zihniyete karşı en ufak bir taviz vermeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Şunu herkes çok iyi bilsin ki iktidar hedeflerine kitlenmiş ve birbirine kenetlenmiş CHP’lileri hiçbir güç yolundan çeviremeyecektir. 81 il başkanı olarak tarihi bir yolculukta olduğumuzu ve bizi bu yoldan çevirmeye çalışacak odakların olduğunu ve olacağının bilincindeyiz. Bu yüzden Genel Başkanımıza veya herhangi bir partilimize gelecek her türlü saldırı ve itibarsızlaştırmaya karşı tek vücut olarak en sert ve net tavrını göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ne genel başkanımızı ne de herhangi bir yoldaşımızı karanlık odaklara, onların kirli maşalarına kurban etmeyeceğiz. Halkımızın bizden beklediği gibi tek yürek olup çok çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ilk genel seçimlerde mutlaka iktidar yapacağız” diye konuştu.