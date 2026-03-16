CHP’den ‘Gürlek hamlesi’

19 Mart 2025 tarihine Türkiye, kamuoyu gündeminde infial yaratan bir operasyonla başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine sabahın erken saatlerinde evinden gözaltına alındı.

İmamoğlu’na, “Organize suç, yolsuzluk ve terörle iltisak” suçlamaları yöneltildi. İmamoğlu ve İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gözaltı dalgasından, İmamoğlu’nun yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı ve İBB bürokratı da etkilendi.

Operasyonlardan aylar sonra hazırlanan iddianamenin büyük oranda, “Duydum, düşünüyorum, hissediyorum” görüşleri üzerine kurulduğunu savunan CHP’lilerim iddialara karşı ilk yorumu, “Bu iddianame bizi zayıflatmaz, aksine güçlendirir” oldu. Kamuoyunda, “Hukuki değil, siyasi” eleştirilerine neden olan İBB davası ise 9 Mart 2026 tarihinde başladı. CHP’nin, “Duruşmalar TRT’den canlı yayınlanasın” talebinin karşılanmadığı davanın duruşmaları, toplumdaki, “Siyasi dava” görüşünü tersine çeviremedi.

MALVARLIĞI TARTIŞMASI

Tartışmalar devam ederken gözler bir kez daha, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 17 Şubat'ta partisinin TBMM Grup Toplanısı’nda yaptığı konuşmaya çevrildi. Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik, “Malvarlığını açıkla” çağrısı karşılık bulmazken “Özel, Gürlek’in malvarlığını ne zaman açıklayacak?” sorusu siyasetin en merak edilen sorusu olarak öne çıktı.

17 MART'TA BASIN TOPLANTISI

19 Mart 2025 İBB operasyonlarının ardından kent eylemleri düzenleyen ve İstanbul’un tüm ilçeleri ile çok sayıda kentte kamuoyu ile buluşan CHP’nin, operasyonların yıldönümünde de sahada olacağı öğrenildi. CHP’nin öte yandan, “Malvarlığı” tartışmalarının ardından açığa çıkan beklentiyi de 17 Mart’ta gerçekleştirilecek toplantıda karşılayacağı savunuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin genel merkezinde gerçekleştireceği toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek’in malvarlığını açıklayacağı belirtildi.

19 MART PLANI

9 Mart itibarıyla Silivri’ye adeta çıkarma yapan ve duruşmayı izlemek ve CHP’ye destek vermek isteyenler için cezaevi yakınına büyük çadır kuran CHP’nin, 18 ve 19 Mart’ta da yoğun program ile eylemlere devam edeceği kaydedildi. Bu kapsamda CHP Lideri Özel’in, 19 Mart günü İBB davası tutukluların aileleriyle bir araya geleceği dile getirildi. Öte yandan 18 ve 19 Mart’ta Saraçhane’de geniş katılımlı eylemler gerçekleştirileceği ifade edildi.