CHP’den “Halkçılık Programı”: Krize karşı yeni bir kamuculuk anlayışı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni Parti Programı hazırlıkları kapsamında hazırladığı ve “Halkçılık Program” adını verdiği program değişikliğine yönelik yol haritası açığa çıktı.

Programın isminin, 1920’de sunulan Halkçılık Programı’ndan ilham alınarak belirlendiği bildirildi.

CHP’nin Halkçılık Programı metninde, “Halkın sorunlarına halkın talepleri çevresinde çözüm önerileri sunulacağı” kaydedildi. Programın, ikinci yüzyılın gelecek vizyonunu oluşturacağı ifade edildi. CHP’nin, tüm yurttaşlara, “Halkçılık programına katkı verin, büyük değişimin parçası olun” çağrısını yapacağı belirtildi. Programa yönelik çağrı metninde, “İkinci yüzyılda Atatürk’ün vasiyetini yerine getirelim. Türkiye’yi hep birlikte muasır medeniyet seviyesinin üstüne taşıyalım. Hep programımızı hem geleceği inşa edelim” denildi.

AHLAKİ ÇÖKÜŞ

Program Hazırlık Komisyonu’nca hazırlanan raporda da Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut duruma yönelik değerlendirmelere yer verildi. Komisyonun raporunda, “Programımızı neden değiştiriyoruz?” sorusuna şu yanı verildi:

“Ülkemiz, iktidar hukuk tanımaz anlayışı karşısında hemen her alanda büyük bir gerilemeyle karşı karşıya. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti, gerilemenin en sert biçimde yaşandığı alanlardır. Cumhuriyetin büyük zorluklarla vücuda getirdiği kurumlar işlevsizleştirildi. Yolsuzlukların önemsenmediği bir ahlaki çöküş iklimi ülkeye egemen hale geldi.”

EN AĞIR BEDEL GENÇLERE

Raporda, Türkiye’de eşitsizliğin giderek derinleştiği ve sosyal adaletin ortadan kalktığı da vurgulandı. Türkiye’deki yıkımın en ağır maliyetinin gençlere ödetildiğinin altı çizildi. Bu kapsamda, temel eğitim ve yüksek öğretimdeki tahribatlara da hazırlık komisyonunun raporunda yer verildi.

YENİ BİR KAMUCULUK Raporda, CHP’nin yeni Parti Programı kapsamındaki bazı hedefleri şöyle sıralandı: Otoriterleşmeye karşı demokrasi ve hukukun üstünlüğünü yerleştirmek, Ekonomik kriz ve güvencesizliğe karşı yeni bir kamuculuk, Dengeli kalkınma ve emeğin savunulması, Afetlere ve iklim krizine karşı güvenli yaşam, Toplumsal cinsiyet eşitsizliğe karşı kadın-erkek eşitliği.

KAPSAYICILIK

CHP Parti Programı’nın hazırlanış şekline yönelik yol haritası da oluşturuldu. Programın yenilenmesinde uzmanların katkıları ile yetinilmeyeceği seçmenlerin, CHP üyelerinin, toplumsal muhalefetin, STK’lerin, halkın örgütlü ve örgütsüz tüm kesimlerinin program yapım aşamasına dahil edileceği dile getirildi.