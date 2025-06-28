CHP’den Havza'da "Sefalet" mitingi: "Ya adalet ya sefalet"

CHP’den Havza'da "Sefalet" mitingi düzenledi.

Mitinge, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, önceki dönem milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ ile çok sayıda partili katıldı. Havza’da saat 19.00’da başlayan yürüyüş kortejinin ardından düzenlenen mitingde ilk konuşmayı CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit yaptı. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise yaptığı konuşmada AKP iktidarının politikalarını sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi:

"Değerli yol arkadaşlarım, değerli Havzalı hemşerilerim, bugün burada emeğin alın terinin ve üretimin önemli merkezlerinden Havza’da bir araya geldik. Havza’da emekliye, emekçiye ve üreten çiftçiye sefaleti reva gören AKP politikalarını protesto etmek için buradayız. Emeklimiz derin yoksulluk içinde, emekçilerimiz borçlu, çiftçilerimiz perişan. AKP iktidarı ücretli çalışanlara, emeklilere ve çiftçilere yoksulluğu, sefaleti ve adaletsizliği dayatıyor."

Özdağ, gençlerin hazırladığı sembolik mizansende emeklinin yaşadığı sefaletin kortej boyunca Havza halkına gösterildiğini belirtti. “Emeklinin maaşı bir haftalık pazara bile yetmiyor” diyen Özdağ, AKP’yi “saraylarda sefa sürmek” ve halka yoksulluğu kader gibi sunmakla suçladı.

"ADALET Mİ, SEFALET Mİ?"

Açıklamasında ekonomik krizin yanı sıra hukuksuzluk ve siyasi baskıya da dikkat çeken Özdağ, CHP’li belediyelere yönelik baskıları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sadece ekonomik yoksulluğa değil, siyasi adaletsizliğe karşı da duruyoruz. Çünkü diyoruz ki ya adalet ya sefalet. Cumhurbaşkanı adayımız ve müstakbel Cumhurbaşkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ve halk için çalışan belediye başkanlarımızın siyaseten tutsak edilmesiyle milyonlarca yurttaşımızın iradesi gasp edilmiştir. Halkın belediyeleri kayyumcu zihniyetle susturuluyor, hizmetleri suç sayılıyor."

Özdağ, 19 Mart sonrası dönemde Merkez Bankası rezervlerinden 60 milyar dolar harcandığını, faizlerin 9 puan arttığını ve borsada büyük kayıplar yaşandığını dile getirdi. Artan dış borç ve kur nedeniyle kamuya milyarlarca liralık ek yük bindiğini vurgulayan Özdağ, ekonomik krizin faturasının halka kesildiğini söyledi.

CHP’li Özdağ, açıklamasını "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kamucu kalkınmayı, halktan yana refahı, planlı üretimi ve sosyal adaleti getireceğiz. Havza’dan yükselen bu sesle bir avuç yandaş için değil, çalışanlar, emekliler ve üreten köylüler için mücadele edeceğiz" sözleriyle tamamladı