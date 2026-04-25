CHP’den hodri meydan: İstifa mektupları hazır

Siyasetin gündemini meşgul eden, “Mutlak butlan” tartışmasının CHP’de, “Türkiye’nin gerçek gündemini perdeleyen suni tartışma” olarak yorumlanıyor. CHP kurmayları, “Türkiye’ye bu kadar zarar verecek bir şeyin altına kimse imza atmaz” yorumuyla Mutlak Butlan tartışmalarına kapıyı kapatıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de milletvekilleri ile gruplar halinde görüşerek yeni döneme yönelik fikir alışverişinde bulunacağı belirtiliyor. Görüşmelerin yalnızca Mutlak Butlan gündeminde olmayacağını ifade eden CHP’liler, “Genel başkanımız zaten Meclis Grubu ile düzenli olarak görüşüyor. Şimdi gruplar halinde görüşecek, güncel tartışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunacağız” diye konuşuyor.

YANIT ARANAN SORU

Belediyelere yönelik operasyonların ardından başlayan parti içi temaslara yönelik tüm toplantıların 27 Nisan’da gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısı ile tamamlanacağı belirtiliyor. CHP kurmayları, partide en alt kademeden en üst kademeye, herkesin ortak görüşünün, “Kendimizi daha iyi nasıl anlatabiliriz? Haksızlıkları nasıl görünür kılarız?” sorusuna yanıt aradığını vurguluyor.

“KİMSE CESARET ETMESİN”

CHP’liler, “İstinaftan mutlak butlan ile ilgili partinizle ilgili olumsuz bir karar bekliyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

“Siyasi operasyon hayali kuranların rüyası bu. Ama hukuken böyle bir karar alınması olası değil. Türkiye’de siyasetin hukuku ayaklar altına aldığı kararlara şahit olduk. O yüzden, ‘Kesinlikle olamaz’ diyemiyoruz. Ama Türkiye’ye bu kadar zarar verebilecek bir kararı kimse koltuğunu korumak için almaya cesaret etmesin. Birileri bu darbeyi yaparsa, karşılığını da alır.”

ARA SEÇİM GÜNDEMİ

CHP’nin masasında öte yandan ara seçim gündemi de bulunuyor. Ara seçimin mevcut koşullarda, “Anayasal bir emir” olduğunun altını çizen CHP’liler, “Ancak biz ne söylersek söyleyelim siyaseten karşı argüman üretiyorlar. Ama bu argümanlar kesinlikle hukuken güçlü argümanlar olmuyor. Çünkü Anayasa, ara seçimi emrediyor” değerlendirmesini kayda geçiriyor.

CHP Lideri Özel’in ara seçim resti çektiğini vurgulayan bir CHP kurmayı, “Genel Başkan’ın ara seçim restini göremeyenler, ‘İstifalar nerede?’ diye soruyor. İstifa mektupları hazır. Karşımızdaki, ‘Evet Anayasa’ya uyalım, milletten kaçmayalım’ dediği anda istiyorlarsa sekiz istiyorlarsa 58 milletvekilimiz istifa eder” ifadelerini kullanıyor.