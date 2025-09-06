CHP’den hodri meydan: Lekeledikleri irade ile sınanacaklar

CHP, İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı. Toplam 900’üün üzerindeki delegenin imzasıyla Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na olağanüstü kurultay için başvuru yapıldı. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.

CHP’nin 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi’ne yönelik alınan mahkeme kararının ardından stratejik bir hamleye imza atıldı. CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararının ardından 15 Eylül’de görüşecek 38’inci Olağan Kurultay davasından CHP aleyhine bir karar çıkma olasılığı, CHP’yi olağanüstü kurultaya taşıdı.

DELEGELER İRADELERİNE SAHİP ÇIKACAK

15 Eylül’deki kurultay davasına yönelik, “Mutlak butlan” ya da “Kayyum kararı” çıkması ihtimaline karşı delegeler tarafından başlatılan imza kampanyası, bir buçuk günde 900’ün üzerinde imzaya ulaştı. Delegelerin kurultay talebinin ardından CHP de olağanüstü kurultay için başvurusunu tamamladı. İmzacı delegelerin, “Kılıçdaroğlu dönemindeki delegeler” olduğunu belirten CHP’liler, “İradelerine laf söylenen delegeler, partilerine sahip çıkarak son sözü söyleyecek” dedi.

HEYETİN ÖMRÜ DOKUZ GÜN

Olağanüstü kongre talep edenlerin sayısının delege tam sayısının salt çoğunluğunu sağlaması nedeniyle kongrenin gündeminde seçim ve güven oylaması da olabileceği belirtildi. Özgür Özel’in güven tazeleyeceğinin altını çizen CHP kaynakları, “Mahkemenin partiye kayyum heyeti ataması durumda heyetin ömrü, olağanüstü kurultayın ardından itiraz süresi ile birlikte dokuz gün olacak” diye konuştu.

İDDİASI OLAN ADAY OLSUN

CHP kurmayları, “Partide iddiası olanları” da olağanüstü kurultayda aday olmaya çağırdı. Partiye yönelik kötü niyetli girişimleri olanların, “Delegelerin iradesi ile sınanacağını” ifade eden CHP’liler, “Parti benim diyerek delegelerin iradesini lekeleyenler, iddialarını seçimle ortaya koyabilirler” ifadesini kullandı.