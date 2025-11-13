CHP’den iddianameye yanıt: ‘İftiralara’ karşı gerçekler

CHP’de, 3 bin 741 sayfalık İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinin ayrıntılı incelenmesine başlandı. CHP, hukukçu kurmayların görev yaptığı iki grup oluşturdu. İddianameyi incelemek için CHP Genel Merkezi’nin yanı sıra İstanbul’da da bir birim oluşturulduğu öğrenildi.

CHP Genel Merkezi’ndeki çalışmada, iddianameye yönelik teknik inceleme yapılacağı kaydedildi. Bu kapsamda, iddianamedeki çarpıklıkların ve hukuki boşlukların raporlanacağı ifade edildi. İstanbul’da çalışacak CHP’lilerin ise iddianamede yer alan ve “İftira” olarak nitelendirilen iddialarla ilgili mesai yapacağı dile getirildi.

İncelemenin tamamlanmasının ardından CHP’nin, suçlamalara yönelik kamuoyuna bilgilendirme yapacağı bildirildi. Bildirim için sosyal medyanın da etkili kullanacağı, “İftiralara Karşı Gerçekler” adı verilecek yazılı bir metnin de kamuoyuna açıklanacağı anlatıldı.

GİZLİ TANIK İFADELERİ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP’nin hukukçu kurmaylarınca İmamoğlu iddianamesine yönelik gerçekleştirilecek çalışmada, iddianamedeki çelişkili bölümlere dikkat çekilecek. CHP’liler öte yandan, “Siyasi olarak görülen kısımları” da çalışmada öne çıkaracak. Delil eksiklikleri de kamuoyunun gündemine getirilecek. CHP’liler, gizli tanık ifadelerini de detaylı şekilde analiz edecek.

CHP’nin çalışması, “istanbuliddianamesi.com/tr” adresinden kamuoyunun erişimine açılacak. Milletvekilleri ve parti örgütleri aracılığıyla çalışma, internet erişimi olmayan ya da internet sitesini kullanamayan yurttaşlara da sözlü anlatılacak. CHP, internet sitesinin yanı sıra iddianame üzerindeki çalışmayı metne de dönüştürecek. Bu kapsamda bastırılacak broşürler, mahalle temsilcileri aracılığıyla yurttaşlara iletilecek.

TUTUKSUZ YARGILAMA

CHP, iddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz yargılama isteyecek. CHP kurmayları, “Yargılama TRT’den canlı yayınlansın” talebinde de ısrarcı olacak. Bu kapsamda talep, TBMM'de de kürsüden dillendirilecek. TRT'nin yargılamayı canlı yayınlanmasına yönelik gerekli mevzuat değişiklikleriyle ilgili önerilerde bulunulacak.

BULUT’TAN TEPKİ

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İBB iddianamesine yönelik dezenformasyon amaçlı haber yaptığını belirterek şöyle konuştu: “TRT, siz bu kumpasın neresindesiniz? Biz, 'Duruşmalar TRT’de yayınlansın, kamu duysun, gerçekler halka ulaşsın' dedikçe TRT resmen, 'Yok, ben tarafım bu işte' diyor. MASAK’ın belgesinde bile açıkça 772 bin TL yazıyor. Ama TRT Haber bunu, '772 milyon TL’ diye yayımlıyor. Yalanı bin kat büyütüyor, kamu yayıncılığı kisvesiyle millete servis ediyor. Bu yazım hatası filan değil; açıkça örgütlü bir dezenformasyon ve AKP’ye teslim olmuş bir kamu kurumunun siyasi operasyonu.”

***

YÜCEL: PROPAGANDA BELGESİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, basın toplantısı düzenledi. İddianameye yönelik değerlendirmelerini paylaşan Yücel, şunları söyledi: “Metnin tamamen CHP’nin kurumsal kimliğini ve tüzel kişiliğini hedef alan siyasi bir metin olduğunu söyleyebiliriz. Erdoğan’ın daha önce birçok kez kullandığı ‘Ahtapotun kolları’ ifadesine yer verilmesi ve CHP’ye kapatma davası açılması konusundaki bildirim tespitimizin temel kanıtıdır. Bu yönleriyle iddianame adeta siyasi bir propaganda belgesidir.”