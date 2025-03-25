CHP’den İmamoğlu kararı: Meclis Grubu adaylığını ilan edecek

CHP’nin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı kararı, 27 Mart’ta resmen ilan edilecek. CHP lideri Özel başkanlığında gündeme göre Ankara ya da İstanbul’da gerçekleştirilecek CHP’nin kapalı TBMM Grup Toplantısı’nda CHP milletvekilleri, İmamoğlu’nun adaylığı için oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’na göre, siyasi parti gruplarının adayı gösterebileceğinin altını çizen CHP’liler, “Meclis grubumuz da 15 milyon yurttaş gibi İmamoğlu’na desteğini ilan edecek” derken erken seçim kararı alınması durumunda İmamoğlu için yeni bir oylama daha gerçekleştirecek.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İmamoğlu’na oy veren 15 milyondan fazla yurttaş ile sokak eylemlerine katılan milyonlarca yurttaşın mücadelesi diri tutulacak. Bu kapsamda İmamoğlu’nun adaylığı ve erken seçim talebi için Türkiye genelinde imza kampanyası düzenlenecek. Erken seçim talepleri, Meclis’te de yüksek sesle dile getirilecek.

BAYRAMLAŞMA YOK

Tüm enerjisini, “Hukuksuzluklara karşı mücadele” için kullanacağını belirten CHP’lilerin aktardığına göre, CHP bu siyasi partilerle bayramlaşma etkinlikleri düzenlemeyecek. Tüm enerjinin sahaya yansıtılması gerektiğini kaydeden CHP’liler, “Yanımızda olan siyasi partilerle sürekli temas halindeyiz zaten. Gün, bayram kutlama günü değil, mücadele günüdür” vurgusu yapacak. Bu kapsamda milletvekillerinin bayramda, 81 ile dağılarak halkla buluşması seçeneği masaya yatırılacak.

MECLİS ÇALIŞMALARI

CHP milletvekilleri, emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik düzenlemenin geçirilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’nun kapanmasını isteyecek. Meclis’te, İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz eden ve hukuksuzluklara tepki gösteren konuşmalara imza atılacak.