CHP’den İmamoğlu soruşturmasına tepki: ''Yargı siyasal hesaplaşmanın aracı yapılıyor''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, "Eleştiriyi suç sayan bu anlayış; en sıradan ifadeleri dahi kriminalize ederek ülkeyi açık bir baskı düzenine sürüklemektedir. Sandıkta kazanamadığını, adliye koridorlarında dosyalarla kazanmaya çalışan bu zihniyetin, rakibini hukuksuz biçimde cezaevine gönderip siyasetin dışına itme çabası; ne hukuka sığar ne de demokrasiyle bağdaşır" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ADALET ÜRETMEKTEN ÇOK SİNDİRME MEKANİZMASINA DÖNÜŞTÜRMEKTEDİR"

Bulut'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde :

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmada sarf ettiği sözler bahane edilerek 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla bir soruşturma daha başlatıldı.

Eleştiriyi suç sayan bu anlayış; en sıradan ifadeleri dahi kriminalize ederek ülkeyi açık bir baskı düzenine sürüklemektedir.

Yargının siyasal hesaplaşmaların aracı haline getirilmesi ise hukuku adalet üretmekten çok sindirme mekanizmasına dönüştürmektedir.

Sandıkta kazanamadığını, adliye koridorlarında dosyalarla kazanmaya çalışan bu zihniyetin, rakibini hukuksuz biçimde cezaevine gönderip siyasetin dışına itme çabası; ne hukuka sığar ne de demokrasiyle bağdaşır."