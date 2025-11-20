CHP’den "İmralı'ya ziyaret" toplantısında nihai karar çıkmadı: "Artı ve eksileri değerlendirdik"

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplam iki buçuk saat süren CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen buluşmada, “Komisyon bünyesinde oluşturulacak heyetin İmralı ziyaretine yönelik partinin alacağı karar” tartışıldı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, komisyon üyeleri İmralı ziyareti konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşlerini paylaştı. Toplantıda olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüş bildirilmediği kaydedildi. CHP kurmayları, “CHP İmralı’ya gidilmemesi yönünde oylama yaptı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

KUTUPLAŞMA YOK

CHP’liler, komisyon üyelerinin CHP lideri Özel ile buluşmasında, “İmralı’ya heyet” konusunun artı ve eksileriyle değerlendirildiğini ifade etti. Müzakerelerin, parti kurullarında devam edeceğini anlatan CHP kurmayları, “Toplantıda herkes düşüncesini dile getirdi. Herhangi bir kutuplaşma yaşanmadı. Kapsamlı bir değerlendirme yapıldı” ifadelerini kullandı.

AĞIRLIKLI GÖRÜŞ NE?

CHP’de nihai kararın, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gerçekleştireceği 18’inci toplantının hemen öncesinde açıklanacağı dile getirildi. Ağırlıklı görüşün, “Heyete üye verilmesin” yönünde olduğunu savunan CHP kaynakları, “Karar ne olursa olsun CHP’yi kötü etkilemesine izin vermeyeceğiz” dedi.