CHP’den "İmralı'ya ziyaret" toplantısında nihai karar çıkmadı: "Artı ve eksileri değerlendirdik"
CHP’nin süreç komisyonu üyeleri ile CHP lideri Özel’in gerçekleştirdiği toplantıda, “İmralı’ya gidilsin mi?” oylaması yapılmadı. Toplantıda her iki görüşün de dile getirildiği ve kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı belirtilirken nihai kararın, süreç komisyonunun 18’inci toplantısından hemen önce açıklanacağı bildirildi.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplam iki buçuk saat süren CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen buluşmada, “Komisyon bünyesinde oluşturulacak heyetin İmralı ziyaretine yönelik partinin alacağı karar” tartışıldı.
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, komisyon üyeleri İmralı ziyareti konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşlerini paylaştı. Toplantıda olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüş bildirilmediği kaydedildi. CHP kurmayları, “CHP İmralı’ya gidilmemesi yönünde oylama yaptı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.
KUTUPLAŞMA YOK
CHP’liler, komisyon üyelerinin CHP lideri Özel ile buluşmasında, “İmralı’ya heyet” konusunun artı ve eksileriyle değerlendirildiğini ifade etti. Müzakerelerin, parti kurullarında devam edeceğini anlatan CHP kurmayları, “Toplantıda herkes düşüncesini dile getirdi. Herhangi bir kutuplaşma yaşanmadı. Kapsamlı bir değerlendirme yapıldı” ifadelerini kullandı.
AĞIRLIKLI GÖRÜŞ NE?
CHP’de nihai kararın, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gerçekleştireceği 18’inci toplantının hemen öncesinde açıklanacağı dile getirildi. Ağırlıklı görüşün, “Heyete üye verilmesin” yönünde olduğunu savunan CHP kaynakları, “Karar ne olursa olsun CHP’yi kötü etkilemesine izin vermeyeceğiz” dedi.
AKP’de ise Efkan Ala ve Abdullah Güler başkanlığında komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıdan, “İmralı’ya gidilmesine olumlu bakıyoruz” görüşü çıktı. AKP kurmayları, İmralı’ya hangi üyenin gideceğinin ise ileri bir tarihte değerlendirileceğini söyledi.
DEM PARTİ’NİN KARARI
DEM Parti’de sürece yönelik kurulan koordinasyon kurulu da Meclis’te toplandı. Toplantıya, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, DEM Parti'nin komisyon üyeleri ile DEM Parti MYK üyeleri ve Gültan Kışanak katıldı. DEM Parti, komisyondan İmralı’ya gitme yönünde karar çıkarsa Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in heyette yer alacağını duyurdu.
İMRALI KOMİSYONUN GÜNDEMİNDE
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 18’inci toplantısında gündemin, “İmralı’ya heyet” olması bekleniyor. Komisyonda, “İmralı’ya gidilsin mi?” sorusunun oylamaya sunulacağı belirtiliyor. TBMM Başkanı ve Meclis Başkanı Numan Kurutlmuş’un, eylül ayında gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıdaki açıklamalarına göre, İmralı konusunda karar için nitelikli çoğunluk aranması öngörülüyor.