CHP’den imza TIR’ı: İmamoğlu’na 25,1 milyon imza

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda ikinci güne girildi. Partililer, sabahın erken saatlerinde Ankara Arena’ya geldi. Tribünlerden, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı. Kurultay salonunda Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Volkan Konak ve Edip Akbayram'ın şarkıları çalındı.

Salona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun karikatürize edilmiş fotoğrafının yer aldığı afiş asıldı. Özel ve İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı afişin üzerine ise "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" yazıldı.

Salona asılan afişlerde ağırlıklı olarak, "Şimdi iktidar zamanı”, “Kazanan Türkiye", “Güvenli gelecek, güçlü yurttaş" ifadeleri yer aldı.

İMZALAR TIR’DA

Kurultay salonunun dışında bekleyen ve “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” afişiyle kaplanan TIR dikkati çekti. TIR’ın içinde, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “Erken seçim” taleplerini içeren 25,1 milyon imzanın yer aldığı belirtildi.