CHP’den İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a tepki: "Partimizin kurumsal kimliğini kullanmayın"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlara CHP'li belediye başkanları etiketlemesine “Erdoğan'la çatışıp, sahte gündemler yaratmak için partimizin belediye başkanlarını, gençlik kollarını, partimizin kurumsal kimliğini de sakın ha bir daha kullanmayın” diyerek tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Katz'a tepki gösterildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a tepki gösterdi.

Yücel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı Erdoğan eleştirilerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketleyen Katz’a yanıt verdi.

Yücel, “Erdoğan'la çatışıp, sahte gündemler yaratmak için partimizin belediye başkanlarını, gençlik kollarını, partimizin kurumsal kimliğini de sakın ha bir daha kullanmayın” ifadelerini kullandı.

"GAZZE’DE YAPTIĞINIZ KATLİAMA SON VERİN"

Yücel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını, Gazze'de hergün işlediğiniz savaş suçlarını perdelemek, katlettiğiniz masumların kanını temizlemek için kullanmaya çalışmayın.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını, Gazze'de hergün işlediğiniz savaş suçlarını perdelemek, katlettiğiniz masumların kanını temizlemek için kullanmaya çalışmayın @Israel_katz



Türkiye içerisinde toplumsal bir kırılma yaratmaya çalışmak yerine, önce çocukları,… https://t.co/upgxpSnAdm — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) August 6, 2024

Türkiye içerisinde toplumsal bir kırılma yaratmaya çalışmak yerine, önce çocukları, kadınları ve sivilleri katletmeyi bırakıp, kendi vatandaşlarınız nezdinde hükûmetinizin kaybettiği desteğin ve itibarın nedenlerini, hükûmetinizin dünyanın her yerinde neden protesto edildiğini düşünün ve Gazze’de yaptığınız katliama insanlık onuru adına derhal son verin. X paylaşımlarında Erdoğan'la çatışıp, sahte gündemler yaratmak için partimizin belediye başkanlarını, gençlik kollarını, partimizin kurumsal kimliğini de sakın ha bir daha kullanmayın!!!”

KATZ’IN PAYLAŞIMINDA HANGİ İFADELER YER ALDI?

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Instagram'ın yasaklanmasına ilişkin Erdoğan'ı eleştirdiği sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları’nı etiketledi.

Katz, şunları söyledi:

"Dün, antisemit diktatör Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak 'İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını' söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti varandaşlarıdır. 57 milyon Türk instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel instagram hesabından erişim gerçekleştiriyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür."

Dün, antisemit diktatör @rterdogan_ar @RTErdogan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak "İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını" söyledi.



Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti varandaşlarıdır. 57 milyon… pic.twitter.com/x46kHMotYX — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 6, 2024

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Katz'ın paylaşımına ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail Dışişleri Bakanı, ülkemizi ve sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan kaybetmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filsitinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir."

İsrail Dışişleri Bakanının bir Sosyal Medya Platformunda Yaptığı Paylaşım Hk. https://t.co/FZv6cklCzu pic.twitter.com/yyj4aSFrXl — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 6, 2024

"KATZ, HİTLER’İN DIŞİŞLERİ BAKANININ FOTOKOPİSİDİR"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor… İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’un fotokopisidir... O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz’ın sözü de odur" ifadelerini kullandı.