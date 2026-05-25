CHP’den İstanbul’un 3 noktasında eylem çağrısı

CHP, İstanbul'un 3 bölgesinde bugün (25 Mayıs) saat 19.30'da basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyeceğini duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanlığı Çekmeköy, Şişli ve Esenyurt için yurttaşlara çağrı yaptı.

CHP, mutlak butlan kararı ve genel merkeze polis saldırılarının ardından demokrasi vurgusu yaparak İstanbul'da dün olduğu gibi bugün de eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.

3 BÖLGEDE EYLEM

CHP'nin çağrısında yer alan bilgilere göre, bugün saat 19.00'da gerçekleşecek eylemlerin bilgileri şu şekilde:

''CHP HALKTIR, HALKIN DEDİĞİ OLUR.

Halkın iradesine sahip çıkmak, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyütmek için İstanbul’un 3 bölgesinde basın açıklaması ve oturma eyleminde buluşuyoruz. ''

Çekmeköy - Madenler Meydanı





Şişli - Mecidiyeköy Meydanı





Esenyurt - Cumhuriyet Meydanı