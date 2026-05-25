CHP’den İstanbul’un 3 noktasında eylem çağrısı
CHP İstanbul İl Başkanlığı, “halk iradesi” ve “demokrasi” vurgusuyla bugün İstanbul’un üç ayrı noktasında basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyecek. Çekmeköy, Şişli ve Esenyurt’ta yapılacak eylemler için yurttaşlara çağrı yapılırken, parti “CHP halktır, halkın dediği olur” mesajı verdi.
CHP, mutlak butlan kararı ve genel merkeze polis saldırılarının ardından demokrasi vurgusu yaparak İstanbul'da dün olduğu gibi bugün de eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.
3 BÖLGEDE EYLEM
CHP'nin çağrısında yer alan bilgilere göre, bugün saat 19.00'da gerçekleşecek eylemlerin bilgileri şu şekilde:
''CHP HALKTIR, HALKIN DEDİĞİ OLUR.
Halkın iradesine sahip çıkmak, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyütmek için İstanbul’un 3 bölgesinde basın açıklaması ve oturma eyleminde buluşuyoruz. ''
- Çekmeköy - Madenler Meydanı
- Şişli - Mecidiyeköy Meydanı
- Esenyurt - Cumhuriyet Meydanı
CHP HALKTIR, HALKIN DEDİĞİ OLUR.— CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) May 24, 2026
📍 3. Bölge | Esenyurt – Cumhuriyet Meydanı