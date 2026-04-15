CHP’den istifa eden belediye başkanı AKP’ye katıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde Belediye Başkanı Kadir Kumbul Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AKP’ye katıldı. Kumbul’a parti rozeti, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin 74 yıl aradan sonra kazandığı Serik’te belediye başkanı seçilen Kadir Kumbul’un istifasının ardından AKP’ye geçti.

Kumbul, AKP Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker ile birlikte Ankara’ya giderek partiye katılım sürecini tamamladı. Rozet takma töreninin, AKP Grup Toplantısı sonrasında yapılması planlanırken, Şanlıurfa’da dün bir okula yönelik saldırı nedeniyle programın iptal edildiği, bu nedenle daha sade ve basına kapalı bir tören gerçekleştirildiği öğrenildi. Kumbul’a parti rozeti, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makam odasında takıldı. Törende AKP Antalya Milletvekillerinin de hazır bulunduğu öğrenildi.

AKP Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, “Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Serik’in daha güçlü hizmet alacağına inanıyoruz. Birlikte ilçemiz için çalışacağız” dedi.