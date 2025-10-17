CHP’den istifa etti, koltuğu kaptı

Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, dikkati çeken bir görevlendirmeye imza attı.

Gürzel’in CHP'den istifa etmesinin ardından, meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını duyurdu. CHP’den istifa eden Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, Beykoz Belediyesi’nin iştiraki olan Beytaş’ta yönetim kurulu üyesi oldu.

AKP’li Özlem Vural Gürzel, 3 Ekim tarihinde “olur” vererek Gökdemir’in yönetim kurulu üyesi olmasına ilişkin yazıyı Belediye Meclisi’ne gönderdi. Beykoz Belediyesi Ekim Ayı Meclisi’nde görevlendirilme kabul edildi.

Komisyon raporuna göre Gökdemir, Beytaş’ta “Belediye başkanlığını temsil” edecek. Gökdemir, şirketin olağan genel kurulundan sonra 30 Ekim’de göreve başlayacak.

BirGün’ün ulaştığı Gökdemir, huzur hakkı alıp almayacağını bilmediğini belirterek, görevlendirme için “Başkan’ın takdiri” demekle yetindi.

100 BİN TL’YE OYUNU SATMAKLA SUÇLANIYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Gökdemir’in adı iddianamede “Oyunu 100 bin TL karşılığında satmakla” suçlanıyordu.