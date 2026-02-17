CHP’den Kabine yorumu: Amaç İmamoğlu’nu izole etmek

CHP Lideri Özgür Özel, A Takımı ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündem maddesini kent eylemleri, Ekrem İmamoğlu, Kabine değişikliği ve üye kampanyası başlıkları oluşturdu

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin MYK Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantıda kritik gündem maddelerinin yanı sıra güncel siyasi gelişmeler de ele alındı.

STRATEJİK DEĞİŞİM

CHP’liler, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda yaşanan bayrak değişimini yorumladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in katıldığı televizyon programındaki açıklamaları ile “Niyetini belli ettiğini” kaydeden CHP kaynakları, “Bakan Gürlek’in, İmamoğlu’nu izole etmeyi, İmamoğlu’nun dışarıyla bağlantısını kesmeyi amaçladığını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Hem İçişleri hem de Adalet bakanlıklarında yaşanan değişim CHP’de, “Stratejik değişim” olarak nitelendirildi. Gürlek’in henüz görevinin başında savunma hakkını hedef aldığını savunan CHP'liler, “İstanbul’daki hukuksuzluklar, Türkiye geneline yayılmak isteniyor” görüşünü öne sürdü.

EYLEMLER

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Mart 2025 itibarıyla başlayan ve İstanbul'un ilçeleri ile Türkiye’nin çok sayıda kentinde gerçekleştirilen mitinglerin yeni dönem takvimi de masaya yatırıldı. CHP’liler, mitinglerin biçim değiştireceğini ifade ederek, “Esnaf ve çarşı-pazar ziyaretlerini artıracağız” dedi.

CHP’nin her hafta bir başka kentte düzenlenen mitinglerin sayısının, bazı haftalarda ikiye çıkabileceği de belirtildi. Kent mitinglerinde, “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen kentlere özellikle ağırlık verileceği kaydedildi.

CHP’de, “Üye kampanyası” kapsamındaki çalışmalar da A Takımı’nın gündemine taşındı. Kampanyanın Haziran ayına kadar süreceğini dile getiren CHP kurmayları, kampanya kapsamında her hafta farklı bir tema kullanılacağını bildirdi. Partinin, “Katlanamıyorsan CHP’ye katıl” sloganlı üye kampanyasının ilk temasının, “Yoksulluk” olduğu ifade edildi.