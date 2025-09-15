CHP’den karara ilk tepki: Olağan kurultayı yapıp yola devam edeceğiz

CHP’nin kurultay davasından erteleme kararı çıkması, genel merkezde olumlu karşılandı.

CHP’liler, olağan kongre sürecine işaret ederek 24 Ekim’e kadar İl kongrelerinin tamamlanacağını vurguladı.

İl kongrelerinde yeni delegelerin seçilmesinin ardından olağan kurultayı yapılacağını ifade eden CHP’liler, “Tartışmalar böylece son bulur” değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline yönelik dava, CHP Genel Merkezi’nde dikkatle takip edildi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çok sayıda partili, CHP Genel Merkezi’ne geldi. CHP MYK, duruşmanın başlama saati olan 10.00’da, CHP Lideri Özgür Özel Başkanlığı’nda toplandı. MYK toplantısında duruşmadaki gelişmeler anlık olarak izlendi.

YAKIN TAKİP

CHP Genel Merkezi, kritik dava devam ederken çok sayıda yurttaşı da ağırladı. Davanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleyen yurttaşlar, CHP Genel Merkezi’nde yerini aldı. Dava saatinde CHP Genel Merkezi’ne gelen bazı milletvekilleri ve il başkanları, yurttaşlarla konuştu. 14 Eylül’de Ankara Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilen miting için şehir dışından gelen bazı CHP’lilerin, kurultay davasını takip için valizleriyle genel merkeze gelmesi dikkati çekti.

“TARTIŞMA KAPANACAK”

Ankara 42’nci Asliye Ceza Mahkemesi, davanın 24 Ekim saat 10.00’a ertelenmesine hükmetti. Mahkemeden davaya yönelik erteleme kararı çıkması, partide olumlu yankılandı. CHP kurmayları, “Erteleye erteleye her günümüzü rezil etmeyi deneyecekler” gibi yorumlar yaparken bazı CHP il başkanları ise şu ifadeleri kullandı:

“Olağan kurultay süreci zaten işliyor. 24 Ekim öncesi il kongrelerimizi tamamlarız. Yeni kurultay delegelerinin hepsi seçilmiş olur. Böylece açılan davanın bir anlamı kalmaz. Biz de olağan kurultayımızı yaparak bu tartışmayı kapatırız. Bu karar, 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayı da etkilemeyecek. 21 Eylül’deki olağanüstü kurultay da bir garantimiz olacak. Hem o kurultayı yapacağız hem olağan kurultayı yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz.”