CHP’den kayyum yorumu: "Troller panik havası yaratmaya çalıştı"

CHP’de, “CHP’ye kayyum atanacak” tartışmaları arasında devam eden imza kampanyası, CHP Genel Merkezi’ne taşındı. Erken seçim ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısı için yapılan imza kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.

CHP’liler, imza kampanyasına yönelik, “Kayyum riskine karşı CHP Genel Merkezi’ne taşındı” iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, “Partililer, CHP Genel Merkezi’ne gelmek ve birlikte görüntü vermek için yoğun talepte bulunuyor. Kampanyayı buraya taşınmanın tek nedeni, partiyi karıştırmak isteyenlere karşı halk ile birlikte olmak” değerlendirmelerinde bulundu.

TBB ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun özgür bırakılması ve erken seçime gidilmesi çağrısıyla yapılan imza kampanyası için CHP Genel Merkezi’nin bahçesine stantlar kuruldu. Çok sayıda yurttaş, sabahın erken saatleri itibarıyla CHP Genel Merkezi’ne akın etti. Yurttaşların yanı sıra, Ankara'da bulunan CHP milletvekilleri de genel merkeze giderek kampanyaya destek oldu. İmza atmak için CHP Genel Merkezi’ne gelen yurttaşlar, “Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz” sözleriyle İmamoğlu’na desteklerini iletti.

“ADAYIMI YANIMDA İSTİYORUM”

İmamoğlu’na özgürlük ile erken seçim talebi için imza CHP Genel Merkezi’ne gelen ve BirGün’e konuşan yurttaşlar, “Hayatında CHP’ye oy vermemiş komşularımızı da alıp geldik.

Cumhurbaşkanı adayımıza özgürlük istiyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin en temel sorununun ekonomi ve adalet olduğunun altını çizen yurttaşlar, şunları söyledi:

“Geçinemiyoruz, seçim istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğinin daha fazla çalınmasına izin vermeyeceğiz. Adaletsizliğe tepki göstermek sokağa çıkan çocuğuma, ‘Terörist’ diyenlerin verdiği kararlara göre yaşamak istemiyorum. Özgür, adaletli bir ülkede yaşamak, Cumhurbaşkanı adayımı yanımda görmek istiyorum.”

VOLKAN KONAK DETAYI

Sabahın ilk saatleri itibarıyla çok sayıda yurttaşı ağırlayan CHP Genel Merkezi’nde, “Her Şey Çok Güzel Olacak” şarkısı çalındı. Öte yandan, Volkan Konak’ın seslendirdiği, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” şarkısı da CHP’de dinletildi. CHP Genel Merkezi’nde ayrıca sık sık, İmamoğlu’nun özgürlüğü için gerçekleştirilen kampanyanın şarkısı olan, “İmzanı At” şarkısı da duyuldu.

“PARTİ AYAKTA OLACAK”

İmza kampanyasına yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, “CHP, bir örgüt partisidir ve toplam 2 milyon üyesi vardır. Bu parti dün de ayaktaydı bugün de ayakta yarın ayakta olacak. Tüm Türkiye'de başlattığımız, ‘Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum’ kampanyasında genel merkezimizin önünde Ankara örgütümüz ile birlikte standımızı açtık. Yoğun bir katılım var. Bir yandan da partimize üye olmak isteyenler için burada stant kurduk.

Tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak yürütülen kumpas davası en küçük vicdani hassasiyet taşıyan herkesin de göreceği üzere boşa düştü. Avukatlar tek tek iddiaları çürüttü. Yani düşünün öyle bir dava ki tutuklulardan biri şirketin yüzde 49 ortağı. Şirketin ana ortağı yani yüzde 51 ortağı ise dışarıda ve sosyal medya paylaşımları yapıyor. Bu kişi kimdir diye bakıyorsunuz 2019 öncesinde AKP'nin elindeki Büyükşehir belediyesinde raylı sistemler daire başkanı. Bu kişiyi çağırmıyorlar bile. Bu bile siyasi tavrın göstergesi.

TROL KİTLESİ

İki gündür sosyal medya üzerinde de birkaç trolün attığı tweetlerle panik havası yaratılmaya çalışıldı. Biz bu trolleri ciddiye almıyorduk. Ama gördük ki bir panik yaratılmaya çalışılıyor bundan zevk alan bir trol kitlesi var.”