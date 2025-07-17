CHP’den "kırmızı çizgi" hatırlatması: Kalıcı barış ancak tam demokrasi ile mümkün

CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti’nin İmralı Heyeti ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü. DEM Parti heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol yer alırken CHP heyetinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Grup Başkanvekili Murat Emir yer aldı.

CHP Genel Merkezi’ndeki 1 saat 10 dakikalık görüşmenin ardından CHP lideri Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti heyetini uğurladı. CHP kanadından görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmazken Sancar ve Buldan, CHP Genel Merkezi’nde bekleyen gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulundu.

ORTAK MUTABAKAT

Buldan görüşmede, “Barış süreci ve silah bırakma sonrasındaki aşamalar ve komisyondan beklentilerin” konuşulduğunu söyledi. Görüşmenin amacının, “Sürecin ilerleyebilmesi için ortak bir mutabakatın sağlanması” olduğunu belirten Buldan, “Sayın Özgür Özel‘in barış meselesine sunmuş olduğu önemli katkılar var bu katkıların önemli olduğunu ifade ettik. Özgür Özel‘e bu sürece katkıda bulunduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.

Sancar ise süreçle ilgili Meclis’in devreye girmesini, “kritik” olarak değerlendirdi. Meclis’in, “Barış yolunda ilerlemek ve bu süreci çözüme doğru yürütme konusunda hayati bir konumda” olduğunu kaydeden Sancar, “TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis Grup Başkan Vekillerini çağırdı. Oradaki toplantıdan çıkacak sonuçlara göre komisyonun gidişatı belli olacak ve biz de adalet ve toplumsal barışın üzerinde yoğun çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

KIRMIZI ÇİZGİ VURGUSU

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP heyeti de toplantıda TBMM’nin süreçteki rolünün önemini vurguladı. Görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini belirten CHP kaynakları, Meclis’te kurulacak komisyona yönelik kararlılığın ve samimiyetin görüşmede ifade edildiğini bildirdi. Ancak CHP, “Her şartta” komisyonda yer almanın ve mümkün olmayacağının da altını çizerek, “Kırmızı çizgilerini” hatırlattı.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI

CHP lideri Özel’in, yargı eliyle siyasete yapılan tüm müdahalelerin de Kürt meselesini kapsayacak bir dizi demokratikleşme adımının da birlikte ve eş zamanlı olarak komisyonda ele alınması gerektiğini vurguladığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında, Kürtlerin belediye meclislerine girmesinin suç sayılmasının, geçmişte DEM Parti’de de görev yapmış meclis üyelerinin tutuklu olmasının ve CHP’li iki belediyeye kayyum atanmış olmasının bu süreçte kabul edilemez ve sürdürülemez olduğu da kaydedildi. DEM Parti heyeti de CHP’nin bu tutumuna destek verdi. Sürece yönelik endişelerin, konunun diğer muhataplarına da iletilmesine yönelik görüş birliğine varıldı.