CHP’den köprü ve otoyollar için yeni iddia: 33,5 milyar dolarlık rant

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP’nin kamuya ait İstanbul'daki iki Boğaz Köprüsü ve yedi ücretli otoyolu 25 yıllığına özelleştirme planını sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) resmi verilerine dayanan hesaplamalarını paylaşan Yavuzyılmaz, söz konusu özelleştirmenin "Türkiye’nin geleceğinin satılması" anlamına geldiğini söyledi.

YÜZDE 232 ZAM VE 48 MİLYAR DOLARLIK FATURA

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı verilere göre, kamuya ait köprü ve otoyolların mevcut araç geçiş ücretleriyle 25 yılda sağlayacağı net kâr 15 milyar dolar olacak. Özelleştirmenin gerçekleşmesi halinde, geçiş ücretlerinin Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen benzer projelere endekslenerek ortalama yüzde 232 oranında zam yapılacağı öne sürüldü. Bu artışla birlikte 25 yılda elde edilecek net kârın 48 milyar 450 milyon dolara çıkacağı hesaplanıyor.

"VATANA İHANET PLANIDIR"

Yavuzyılmaz, bu tablonun 33 milyar 450 milyon dolarlık kısmının yandaş şirketlere rant olarak aktarılacağını, toplam yükün ise yurttaşın sırtına bindirileceğini söyledi. Güncel kurla bu tutarın 2 trilyon 113 milyar liraya karşılık geldiğini belirten Yavuzyılmaz, "AKP, gelecek nesillere ait olan, kamuya ait köprülerin ve otoyolların 25 yıllık kârını, yani 15 milyar doları seçimler öncesinde önden toplu bir şekilde tahsil etmenin peşinde" dedi.

KGM’nin 2026 Performans Programı Raporu’nu kaynak gösteren Yavuzyılmaz, bu özelleştirme planı için "Bunun adı, 86 milyon vatandaşı ve gelecek nesilleri birlikte soymaktır Bu özelleştirme planı, vatana ihanet planıdır" ifadelerini kullandı.