CHP’den korgeneralin ‘Menzil vekili’ni ağırlamasına tepki

Menzil’in ‘bürokrasi vekilinin’ Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç’la görüşmesine tepki gösteren CHP’li Murat Bakan, “Devletin her kademesinde yapılanmalarına imkan verip darbe girişiminde bulunabilecek kadar güçlendirdikleri FETÖ’den boşalan kadroları başka tarikat ve cemaatler arasında bölüştürüyorlar” dedi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, makamında Menzil Cemaati’nin bürokrasi vekili (sorumlusu) olduğu iddia edilen M. Raşid Seydaoğlu ile görüştü. Seydaoğlu, “Cumhurbaşkanı’yla da görüşüyorum” dedi.

CHP İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, BirGün’ün gündeme getirdiği bu görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu görüşmenin ‘yoruma açık olduğunu’ belirten CHP vekil, iktidarın ‘FETÖ’yle daha önceki ilişkisine dikkat çekti.

"YILDIRIM VE BOZDAĞ İLE DE GÖRÜŞMÜŞ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

“Menzil Cemaati’nin bürokrasi sorumlusu olduğu iddia edilen Muhammed Raşid Seydaoğlu’nun Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ile makamında görüştüğü ortaya çıktı... Araştırdığımızda taa 2013 yılında, dönemin Başbakan Yardımcısı şimdiki TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım gibi isimlerle çekilmiş fotoğraflarına rastladık. Anlaşılıyor ki kendisi ‘yeni bir isim’ değil... Geçmişten bugüne bazı yollar yürünmüş, gelinen noktada da ‘döneme uygun tarikat ve cemaatlere’ entegre edilmiş biri olduğunu anlıyoruz.

'ÇOK GÜÇLENDİLER'

Komuta kademesindeki bir Türk askerinin, Jandarma Genel Komutanlığı makamında bir tarikatın devletteki kadrolaşmalardan sorumlu olduğu iddia edilen Menzil Şeyhinin yeğenini ‘ağırlamasının’ yorumu açıktır: Devletin her kademesinde yapılanmalarına imkan verip darbe girişiminde bulunabilecek kadar güçlendirdikleri FETÖ’den boşalan kadroları başka tarikat ve cemaatler arasında bölüştürüyorlar. Alenen de ilan ediyorlar. Bu fotoğraf bunun ikrarıdır. Yıllardır TSK’daki, Jandarma’daki, Emniyet’teki tarikat-cemaat yapılanmalarıyla ilgili uyarıyorum. 15 Temmuz’dan sonra bu durum daha beter ve kontrol edilemez bir hal aldı. Kula kulluk eden, şeyhine şıhına bağlıların bu ülkeye yaptıkları ortadayken çeşit çeşit müritleri devlette her kademeye yerleştirdiler. Holdingleşen bu marjinal tarikatlar hep birlikte çok güçlendiler. Bu yaşananlar laik hukuk devletinde suçtur, normal ve olağan karşılanamaz! Devletin kula kulluk edenlere teslim edilmesine izin vermeyeceğiz.”