CHP’den Meclis kararı: Genel Kurul çalıştırılmayacak

CHP TBMM Grubu’nun Meclis’te gerçekleştirdiği kapalı toplantıda alınan karar açığa çıktı.

CHP’lilerin, Meclis’i boykot edeceği ve Genel Kurul’u çalıştırmayacağı bildirildi. CHP Milletvekillerinin saat 14.00’te açılacak TBMM Genel Kurul Toplantısı’na katılacağı ancak alkışlarla oturumu protesto edeceği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu’nun kapanmasının ardından Ankara’da bulunan tüm CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi’ne gelecek. CHP, Meclis Grubu ve Ankara’da kalan MYK üyeleriyle birlikte, “Dayanışma” görüntüsü verecek.