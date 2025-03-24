CHP’den mücadele kararı: Kimse bize itidal çağrısı yapmasın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti. Hukuksuzlukların Türkiye’nin dört bir yanına dağıldığını ve siyasetin yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıldığını söyleyen Yücel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik süreci, sivil darbe olarak nitelendirdi.

Saraçhane’deki kitlesel eylemlerle ilgili de konuşan CHP’li Yücel, “İmamoğlu’nun seçimle bükemedikleri bileğini yargı yoluyla bükmeye çalışıyorlar” ifadesini kullandı. 19 Mart’ın Türkiye’nin siyasi tarihine bir kara leke olarak yazıldığını belirten Yücel, “Geleceğin Cumhurbaşkanı’na darbe girişiminde bulundular” değerlendirmesini yaptı.

"HUKUK VE DEMOKRASİ İSTİYORUZ"

CHP’li Yücel, “Saray’daki hesap sokağa uymamıştır” diyerek, toplumda yaşananlara yönelik öfkenin giderek büyüdüğünü kaydetti. CHP lideri Özgür Özel’in, hukuksuzluklar sona erene kadar İstanbul’da olacağının altını çizen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimse bizim kaostan beslendiğimizi iddia etmesin. Biz hukuk ve demokrasi istiyoruz. Anayasal güvencelerin uygulanmasını istiyoruz. Kimse bize itidal çağrısı yapmasın. Bir itidal çağrısı yapılacak ise bu hukuksuzlukları yapanlara, milletimize bu kötülükleri yaşatanlara yapılmalıdır. İtidal çağrısı yapılacaksa, demokrasiye sahip çıkanlara biber gazı çıkan, TOMA’lardan tazyikli su sıkan, gençleri tekmeleyen, orantısız güç kullananlara ve bunları yapmaları için kolluk kuvvetlerine kanunsuz emir verenlere yapılmalıdır.

Belediye başkanlarımıza yöneltilen suçlamalara baktığımızda, hesabını veremeyecekleri tek bir suçlama dahi yoktur. Yolsuzluk dosyasının dayanağı olarak gösterilen MASAK raporu da tam anlamıyla bir faciadır.”

ALGI ÇALIŞMASI

CHP’nin, hukuk ve adaletten yana olan herkesle Saraçhane’de bir araya geldiğini belirten Yücel, iktidarın süreci baltalamaya çalıştığını söyledi.

İktidarın, “İstanbul Valisi’ne yalan yanlış açıklamalar” yaptırdığını savunan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neymiş, ‘Camilere zarar verilmiş’… Camiler, kutsalımızdır. Zarar verildiği iddia edilen caminin bakım ve onarımı yıllardır İBB tarafından yapılmıştır. Anayasal haklarını kullanan vatandaşlarımızı, bu şekilde korkutmaya, sindirmeye, kriminalize etmeye hakkınız yok. Tek bir kişinin koltuk sevdası ve onun etrafındaki bir avuç insanın iktidar ve güç hırsı memleketi sadece hukuk ve demokrasi açısından geri götürmedi.”

Yücel, ABB’nin gerçekleştirdiği 33 konserle ilgili verilen soruşturma izniyle ilgili de yorumunu paylaştı.

AKP’li Melih Gökçek’in yolsuzluk dosyalarıyla ilgili tek bir işlem yapılmadığının altını çizen Yücel, “ABB’nin konserleri defalarca Sayıştay denetiminden geçmiş, tek bir usulsüzlük bulunamamış. Her ne hikmetse, İmamoğlu’na darbe yapıldıktan beş gün sonra bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni veriliyor. Bu ülkede kamu zararı denildiğinde en başta Melih Gökçek ve avaneleri gelir. Bizim derdimiz soruşturulmak değil, ancak bu soruşturmaların hukuki değil, siyasi olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. CHP’nin kurultayını iptal ettirmekle uğraşan kişilerin, neye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Sayın Savaş’a Allah akıl fikir versin diyorum, Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin diyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NA 15,5 MİLYON OY

CHP’li Yücel, ön seçimde oy kullanan ve İmamoğlu’na oy veren sayısının 15 milyon 497 bin 957 olduğunu duyurdu.