CHP’den Öcalan yorumu: Süreç Meclis’te kalmalı

Kürt sorununun çözümü amacıyla TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yedinci toplantısını geride bıraktı.

Komisyonda dile getirilen önerilerden biri de “Komisyon Abdullah Öcalan ile görüşsün” önerisi oldu.

Barış Anneleri tarafından dile getirilen öneri, DEM Parti kurmaylarınca da dillendirildi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan oluşturulacak karma bir heyetin İmralı’ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesini önerdiklerini belirtti.

CHP kurmayları, “Öcalan ile görüşülsün” önerisine kapıyı kapatan değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri Özgür Özel’in komisyon çalışmaları öncesi yaptığı, “CHP, İmralı’ya heyet yollamaz” ifadesinin son derece açık olduğunun altını çizen parti kaynakları, Öcalan’ın mesajlarının kamuoyuna bir şekilde ulaştırıldığının altını çizerek, “Komisyonun şehit ve gazi anneleri ile Cumartesi Anneleri ve hukukçuları dinlemesi daha değerli” yorumunu yaptı.

MEŞRU ZEMİN TBMM

CHP’liler, Kürt sorununun çözümüyle ilgili meşru tartışma zemininin TBMM olduğunu vurguladı. Meclis’te yürütülen bir süreci başından beri desteklediklerinin altını çizen CHP’liler, “DEM heyeti İmralı’ya zaten gidiyor. Devletin yetkili organları, istihbarat kuruluşu da görüşmelerini yapıyor. Biz başından beri sürecin şeffaf ve Meclis’te olması gerektiğini söylüyoruz. Bu görüşümüz de değişmedi” diye konuştu.

ESAS OLAN ÇALIŞMALAR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na CHP tarafından sunulan 29 maddelik demokratikleşme paketinin, “CHP’nin komisyona verdiği önemi” ortaya koyduğunu ifade eden parti kaynakları, şu yorumu yaptı:

“Esas olan Meclis’teki komisyonun çalışmalarıdır. Komisyon göstermelik bir yer olmamalı. Komisyonun beşinci toplantısında şehit ve gazi ailelerini dinledi. Aileler içinde, ‘Barış istemiyoruz’ diyen bir kişi çıkmadı. Cumartesi Anneleri de aynı şekilde dinlenildi. Komisyon, hukukçulara da kulak verdi. Tüm bu dinlenenlerin sözleri daha kıymetli. Herkes gerçek barış ve demokrasi istiyor. O yüzden sürecin Meclis’te kalması önemli.”

***

DEM PARTİ’NİN ÖNERİSİ

DEM Parti İmralı heyeti, komisyon çalışmalarına başladığından bu yana ilk kez Abdullah Öcalan ile görüşecek.