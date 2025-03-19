CHP’den ön seçim kararı: İsteyen herkes oy kullanabilecek

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime yönelik yol haritasını değiştirdi. CHP’ye 22 Mart’a kadar üye olan herkesin oy kullanabileceği, üye olmayanların ise kurulacak ayrı bir sandığa oyunu atabileceği kaydedildi.

23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçim kapsamında, 973 ilçeye kurulacak 4 bin sandığın yanı sıra, “Dayanışma Sandıkları” da kurulacağı belirtildi. Dayanışma Sandığı adı verilen sandığa, CHP üyesi olmayan yurttaşların oy atabileceği ifade edildi.

“HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ”

Karara yönelik açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, şunları söyledi:

“Önseçim sürecimiz, siyasi tarihimizin gördüğü en büyük dayanışma ve beraberlik günü olarak tarihe geçecek. Darbeye karşı demokrasiyi savunmak için mücadelemizi hep birlikte büyütecek, bu karanlığı yıkacak, halkın iktidarını mutlaka kuracağız.”