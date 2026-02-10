CHP’den Özarslan yorumu: Asıl amaçları Yavaş’ı zayıflatmak

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. CHP’liler, “Sürpriz olmadı” ifadesiyle değerlendirdikleri Özarslan’ın istifa sürecinin, “İletişime kapalı şekilde” yaşandığını söyledi.

CHP kaynakları, Özarslan’ın istifasından iki gün öncesine kadar parti yönetimi ile herhangi bir sorun yaşamadığını savundu. Özarslan hakkındaki, “AKP’ye katılacak” haberlerinin kendisine sorulduğunu belirten CHP kurmayları, “İddiaları kesin bir dille yalanlayarak partide kalacağını söyledi” diye konuştu. Özarslan’ın yakın çevresi ve kendisine ulaşan CHP’lilere, “CHP’ye zarar vermem” dediği de aktarıldı.

HEDEF MANSUR YAVAŞ

CHP kurmayları, AKP’nin asıl hedefinin ABB Başkanı Mansur Yavaş olduğunu belirtti. CHP’nin en güçlü figürlerinden olan ve Cumhurbaşkanı Adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun yargı eliyle ablukaya alındığını kaydeden CHP'liler, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İmamoğlu’na yapılanlar, ters tepti. Parti içeride kenetlendi, halkın desteğini arkasına aldı. İktidar şimdi partinin bir diğer güçlü ismi olan Mansur Yavaş’ı hedef alıyor. Özarslan’ın siyasi hayatına nerede devam edeceği AKP’nin de umurunda değil. Asıl amaç Özarslan üzerinden Mansur Yavaş’ı yıpratmak. Parti ile Yavaş’ın bağını koparmaya çalışıyorlar. Aklıselim hiçbir CHP’li bu oyuna gelmez, İmamoğlu’na yapılanlar karşısında nasıl kenetlendiyse Yavaş’a yönelik planlar karşısında da aynı şekilde kenetlenir.”

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, Mesut Özarslan’ın CHP’den belediye başkanlığı adaylığı için verdiği mücadele hatırlatılan CHP kurmayları, “Son ana kadar, ‘CHP’ye zarar vermem’ diyen birinin o dönem herkesten çok CHP’li gözüktüğünü söylemek yanlış olmaz. Yavaş, bugünleri görebilseydi elbette Özarslan’ın adaylığı için uğraşmazdı” görüşünü dile getirdi.

PORTAŞ DOSYASI

CHP kaynakları, “Hakkında ABB iştiraki PORTAŞ A.Ş. ile ilgili yolsuzluk dosyası olduğu belirtilen Özarslan itirafçı olur mu? Soruşturma, Özarslan’ın beyanlarıyla Yavaş’a sıçrar mı?” sorularına ise şu yanıtı verdi:

“AKP hükümetleri döneminde yargıda, ‘Olmaz’ denilen her karara imza atıldı. Buna doğrudan, ‘Mümkün değil’ demek zor. Son dönemde yargı mekanizması, büyük oranda gizli tanıklar ve itirafçılar üzerinden yürütülüyor. Ancak ne olursa olsun Mansur Yavaş’ın veremeyeceği tek kör kuruşun hesabı yok. Özarslan, ‘Kullanışlı biri’ olduğunu son açıklamalarıyla iktidara gösterdi. Eğer Yavaş’a yönelik bir yargı sürecinde Özarslan kullanılırsa toplum buna da gereken cevabı verir.”