CHP’den Razi Petrokimya satışıyla ilgili açıklama: Çiftçinin alın teri peşkeş çekiliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Razi Petrokimya’nın satış süreciyle ilgili tüm detaylar, hisse oranı, satış bedeli, ödeme koşulları ve hisse devrinin hukuki dayanakları derhal kamuoyuna ve KAP’a açıklanmalıdır. Çiftçinin hakkını, ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini ve stratejik yatırımlarını kimsenin kişisel çıkarlarına peşkeş çekmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Razi Petrokimya’nın satış süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Adem, şunları kaydetti:

“SATIŞ KAMUOYUNDAN GİZLENİYOR”

"Ülkemizin tarımsal üretiminde kritik öneme sahip olan gübre hammaddesi temininde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle geçmişte yapılan yatırımların, bugün yanlış yönetim kararlarıyla heba edilmekte olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bilindiği üzere, Türkiye’nin azot, fosfat ve potasyum gibi temel gübre hammaddelerinde yerli kaynakları yetersizdir. Bu nedenle, yurtdışında hammadde kaynağına sahip ülkelerde yatırım yapma stratejisi çerçevesinde İran’ın en büyük petrokimya tesislerinden Razi Petrochemical Co., Gübretaş tarafından yüzde 48,88 oranında satın alınmıştır. Ancak, yapılan incelemeler neticesinde, Razi Petrokimya’da üretilen amonyak ve ürenin doğrudan Gübretaş’a satılmadığı, bunun yerine Dubai ve Türkiye merkezli aracı şirketler üzerinden faturalandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu yapı sayesinde Gübretaş, kendi iştirakinden üretilen gübreyi 5 ila 7 kat pahalıya almak zorunda bırakılmış, bu da açıkça örtülü kazanç aktarımı anlamına gelmektedir.

Bu kurgunun, Razi Petrokimya’nın yönetiminde bulunan dönemin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ve yönetim kurulu üyesi Şaban Kayıkçı’nın idari kararlarıyla oluşturulduğu yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır. Sonuç olarak, 2022 yılına kadar kâr eden Razi Petrokimya, 2023 yılında 5 milyon dolar zarar açıklamış, 2024 yılında da zarara devam etmiştir. Bu süreç sonunda Razi’nin satışı gündeme getirilmiş, ancak bu satışın şeffaflıktan uzak ve kamuoyundan gizli bir şekilde yürütüldüğü görülmüştür.

“ÇİFTÇİNİN SERMAYESİNE İHANET”

Türkiye’nin Borsa İstanbul’da işlem gören sayılı şirketlerinden biri olan Gübretaş’ın böyle bir satış işlemini, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı gereği KAP bildirimiyle açıklaması gerekirken, kamuoyu bu satıştan Fertex Holding’in web sitesinde yapılan bir paylaşım üzerinden haberdar olmuştur. Bu durum, satışın hem yasal hem de etik açıdan şüpheli hale geldiğini göstermektedir. Ayrıca, satış bedelinin gerçek değerinin çok altında belirlendiği veya hisse devri karşılığı ödemenin henüz Gübretaş’a - dolayısıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne - yapılmadığı ihtimalini de gündeme getirmektedir. Bugün gelinen noktada, piyasanın yaklaşık yüzde 33’ünü elinde bulunduran Gübretaş’ın ucuz hammaddeye erişememesi, maliyetlerini kontrol edememesi anlamına gelmektedir. Bu da doğrudan çiftçimizin kullandığı gübrenin fiyatına yansıyacak, üretim maliyetlerini artıracak, çiftçiyi daha da zor durumda.

Bu süreci yakından takip ediyoruz. Bu satış, çiftçinin alın teriyle oluşan sermayesine ihanet, ülkemizin ucuz tarımsal girdi temini ve üretim sürdürülebilirliğine ağır bir darbe anlamına gelmektedir. Buradan açıkça çağrıda bulunuyoruz: Razi Petrokimya’nın satış süreciyle ilgili tüm detaylar, hisse oranı, satış bedeli, ödeme koşulları ve hisse devrinin hukuki dayanakları derhal kamuoyuna ve KAP’a açıklanmalıdır. Çiftçinin hakkını, ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini ve stratejik yatırımlarını kimsenin kişisel çıkarlarına peşkeş çekmesine izin vermeyeceğiz."