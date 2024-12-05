CHP’den seçilen Karkamış Belediye Başkanı AKP’ye katılıyor: "Erdoğan’ın emrinde devam edeceğim"

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden yüzde 50 oy olarak Karkamış Belediye Başkanı seçilen CHP’li Mustafa Güzel AKP’ye katılacağını açıkladı.

Mustafa Güzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BU KARARI İLÇEMİZİN MENFAATLERİ İÇİN ALDIM"

“31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim.”

İL YÖNETİMİNDEN TEPKİ: "İSTİFA ETMELİ"

CHP Gaziantep İl Sekreteri Hanifi Kaplan, AKP'ye geçecek olan Mustafa Güzel'e sosyal medya hesabından, "Bu işin hakkını vermek istiyorsa Belediye Başkanlığından da istifa etmelidir" diyerek tepki gösterdi. CHP'li Kaplan, şunları kaydetti:

"Büyükşehir meclisinde “ben bu AKP’lilerin suyunu bile içmem, haramdır, bunları en iyi ben tanırım” diyen ve CHP seçmeninin tertemiz oylarıyla seçilen Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AKP’ye geçmiş. Bu işin hakkını vermek istiyorsa Belediye Başkanlığından da istifa etmelidir."