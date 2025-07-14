CHP’den Şile Belediye Başkanı Kabadayı’nı tutuklanmasına tepki: Tek suçları halk için çalışmak

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Suç işlemek için örgüt kurma, üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırmak"la suçlanan ve 4 gün boyunca Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğünde tutulan Kabadayı ile diğer isimler, dün sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Gün boyunca savcılık işlemleri devam eden Kabadayı ve 4 isim tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik ifadeleri gece yarısından sonra tamamlanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Evren Burçhan ve Ali Şafak'ın tutuklanmasına karar verildi. Aslı Kotan’ı ise adli kontrolle serbest bıraktı.

Özgür Kabadayı ve beraberindeki beş kişi, 10 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Kabadayı'nın tutuklanmasıyla tutuklu CHP’li belediye başkanı sayısı 16’ya yükseldi.

"HAZMEDEMEDİKLERİ TAM DA BU!"

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasına, CHP Milletvekilleri tepki gösterdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımına Şile'nin yerel seçim sonuçlarıyla ilgili görseli ekleyen Zeybek, şu ifadelere yer verdi: “Milletimiz sandık günü geldiğinde iradesine dokunanlara dersini verecek. Daha önce verdiği gibi! Bu hukuksuz tutuklamanın gerekçesi aşağıdaki seçim sonuçlarında gizli... Hazmedemedikleri tam da bu! Korkuları bu!

Bugün tutuklu belediye başkanlarımızın sayısı 17’ye yükseldi. Tek suçları halkın yanında olmak. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Değer vermeye devam edeceğiz. Aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Bu zulüm düzenini değiştireceğiz.”

‘TEK SUÇLARI HALK İÇİN ÇALIŞMAK’

CHP Milletvekili Seyit Torun ise sosyal medya paylaşımında “Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve 5 belediye çalışanı tutuklandı. Yine bomboş dosya. Delil yok, suç unsuru yok. Belli ki yine talimat var! Tek suçları: Cumhuriyet Halk Partili olmak. Halk için çalışmak. Ranta değil, halka hizmet etmek! Biz buna alışmayacağız! Biat etmeyeceğiz! Boyun eğmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.