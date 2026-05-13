CHP’den Şişli’de “Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşü”: “Kayyuma hayır”

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşleri”nin ilkinin kayyum politikalarına karşı Şişli’de gerçekleştirileceği duyuruldu. Yürüyüş bugün saat 19.30’da Şişli Atatürk Müzesi önünden başladı. Yürüyüşün ardından Şişli Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, yurttaşlara “demokrasi, halk iradesi ve seçilmiş belediye başkanlarına sahip çıkma” çağrısı yapıldı. Pek çok kişi yaklaşık 2 saat öncesinden İBB Atatürk Müzesi önünde toplanmaya başladı. “Kent lokantası yetmez, Şişli’yi geri alacağız” pankartları taşındı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında yürütülen soruşturma ve görevden uzaklaştırma süreci de Şişli halkı tarafından tepkiyle karşılanmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önümüzdeki süreçte “Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşleri”ni kentin farklı ilçelerinde sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

AHMET ÖZER BİRGÜN'E KONUŞTU

Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yürüyüşte BirGün'e konuştu. Özer "Tutuksuz yargılamaların olması, kayyumların kalkması, hasta tutsakların bırakılması ve CHP'ye yönelik operasyonların durdurulması toplumun beklentisidir" dedi.

RESUL EMRAH ŞAHAN'DAN MESAJ: "BU İRADEYİ SİLEMEYECEKLER"

Resul Emrah Şahan, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden yürüyüşe mesaj gönderdi.

Mesajında “Şişli’nin iradesine kayyum atandı, artık mesele geçici bir uygulama değil” ifadelerini kullanan Şahan, “Türkiye yeniden barışı, demokrasiyi konuşurken kayyum anlayışında ısrar edilmesi bu ülkeye kaybettirir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu iradeyi silemeyecekler” dedi.

Şahan, mektubunda yurttaşlara şöyle seslendi:

“14 aydır Silivri zindanında bizleri yalnız bırakmayan herkese selam olsun. Burada bir araya gelişiniz 19 Mart’tan bugüne büyüyen dayanışmanın, birbirini yalnız bırakmayan insanların, vicdanın en güçlü ifadesidir. Silivri’de geçen her gün gönderdiğiniz dayanışmada aynı kararlılığı hissediyorum. Beni sizlerden koparmaya çalışıyorlar. Şişli’nin sesini duyuyorum ve inanıyorum ki sizler de bu dayanışmayı hissediyorsunuz.

Bugün gerçekleştirdiğiniz yürüyüşü çok kıymetli buluyorum çünkü bugün yürüyenler yalnızca belediye başkanlarına sahip çıkmıyor, halkın oyuna sahip çıkıyor.

Türkiye siyasal tarihinde ilk kez kayyuma kayyum atandı. Bunu sıradan bir görev değişimi gibi anlatmaya çalışacaklar. Memur gibi anlatmaya çalışacaklar. Oysa hepimiz gerçeği biliyoruz, Şişli’de yaşanan halk iradesinin tamamen tasfiye edilmesidir. Seçimle gelenin silinmek istenmesidir.

Şişli’nin iradesine kayyum atandı, artık mesele geçici bir uygulama değil. Dertleri belli. Kayyum düzenini normalleştirmek.

Birkaç gün sonra 19 Mayıs’ı kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı günü. O mücadeleye hazırlanan Gazi Mustafa Kemal’in en önemli duraklarından biri Şişli idi. Cumhuriyet’in yolu bu sokaklardan geçti. O yüzden burası bir hafızadır. Seçilmişlerin yerine atanmışların getirilmesini hangi vicdan kabul edebilir?

Türkiye yeniden barışı, demokrasiyi konuşurken kayyum anlayışında ısrar edilmesi bu ülkeye kaybettirir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu iradeyi silemeyecekler.”

ÖZGÜR ÇELİK: "DEVLET ELİYLE İNSANLARA KUMPAS KURUYORLAR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kürsüye çıkarak yurttaşlara seslendi. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"19 Mayıs'ta Samsun’a çıkmamızla bizim bu topraklarda 103 yıllık bir Cumhuriyet deneyimimiz var. 103 yıldır hiç olmayan bir şey yapıyorlar. Devlet eliyle insanlara kumpas kuruyorlar. Yargının içerisine sızmış bir klik devlet eliyle operasyonlar gerçekleştiriyor, insanları alıyorlar, cezaevlerine koyuyorlar, cep telefonlarını alıyorlar. Telefonların içerisinde onları ailelerine karşı topluma karşı zor duruma düşürecek birtakım meseleler buluyorlar. Sonra partimizin kadın milletvekillerine iftira atıyorlar, genel başkanımıza iftira attırıyorlar. Cumhurbaşkanı adayımıza iftira attırıyorlar. Parti yöneticilerimize iftira attırıyorlar. O kadar ileriye gittiler ki kadın milletvekillerine iftira atacak kadar alçaldılar. Tüm bu saldırıların karşısında Genel Başkanımız Özgür Özel'in sonuna kadar yanındayız."