CHP’den “süreç ittifakı” yorumu: Anayasa değişikliğine evrilecek

CHP MYK, Türkiye siyasetinin yoğun gündeminin gölgesinde toplandı. Toplantıda, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların yanı sıra, “Çözüm süreci” de gündeme geldi. CHP kurmayları, iktidarın, “Terörsüz Türkiye” söylemi ile tanımladığı süreçten, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi ömrünü uzatmayı” murat ettiğini kaydetti.

CHP’liler, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik” sözlerini de değerlendirdi. Sürecin Anayasa değişikliğine evrileceği görüşünü dile getiren CHP kaynakları, “Erdoğan, yeni duyurduğu ittifakı, ‘Süreç ittifakı’ olarak tanımladı. Bu süreçte Anayasa değişikliği de var” diye konuştu.

CHP'NİN POLİTİKASI NET

CHP kaynakları, CHP’nin Kürt sorununa yönelik tavrının tarihsel bir tutarlılık içinde ve net olduğunu vurguladı. CHP’nin Kürt sorunu politikasının AKP ya da DEM Parti’ye göre değişmeyeceğinin altını çizen CHP kaynakları, “İktidar, bu süreci CHP’yi dışarıda tutarak çözmeye çalışıyor. Ancak atladıkları şey, CHP’nin Kürt seçmen üzerindeki etkisi” ifadelerini kullandı.

KÜRT SEÇMENE YÖNELİK ANKET

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kürt seçmenleri kapsayan geniş bir anket çalışması hayata geçirildi. Türkiye’nin genelini kapsayan çalışmada Kürt seçmene, oy verme eğilimleri ve kent aidiyetleri soruldu. PKK’nin silah bırakmasına yönelik Kürtlerin görüşü de anketteki sorular arasında yer aldı. CHP’nin, anketin sonuçlarını 21 Temmuz’da gerçekleşecek MYK’de ele alacağı öğrenildi. Anketin sonuçlarına göre politika geliştirileceği ve Kürt sorununa yönelik çözüm önerileri sunulacağı belirtildi.

KOMİSYONDA TEMSİL

CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP MYK’de, “Terörsüz Türkiye” adımları için TBMM’de kurulacak komisyon da tartışıldı. Edinilen bilgiye göre, bazı CHP kurmayları komisyona girilmemesi gerektiğini belirtti. Sürecin en başından beri CHP’nin dışarıda tutulduğunu kaydeden bazı partililer, “Komisyona girersek, CHP’nin dışarıda bırakıldığı süreci legalleştirmiş oluruz” görüşünü paylaştı. Ancak itirazlara karşın parti içinde ağırlıklı görüşün, “Şartlarımız kabul edilirse komisyonda mutlaka olmalıyız” yönünde olduğu ifade edildi. Bu kapsamda CHP’nin, “Nitelikli çoğunluk aransın” ve “Eşit temsil olsun” şartlarını TBMM’de kurulacak komisyon için sıraladığı aktarıldı. CHP kurmayları, “Terörsüz Türkiye” adı verilen sürecin başarıya ulaşması için demokratikleşme adımlarının şart olduğunu da kayda geçirdi.

MÜCADELE KARARLILIĞI

CHP MYK’de öte yandan, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara karşı kararlılıkla mücadele vurguları da yapıldı. İktidarın, “CHP zamanla motivasyonunu kaybeden, sokaktan çekilir” düşüncesinin boşa çıkarıldığının altını çizen CHP’liler, eylemlere aynı kararlılıkla devam edileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eylem için kentlerde topladığımız organik kitle, mücadeleyi giderek daha da büyütüyor. Sokaktan çekilmeyecek, AKP’nin çizdiği sınırlarda siyaset yapmayacağız. AKP, madem hukuksuzlukta ısrar ediyor, biz de mücadelede ısrarcı olacağız. 2 Kasım'da sandığı önümüzde istiyoruz. İktidar, son günlerini yaşıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, halk kararı verdi. İlk seçimde gidecekler. Muradımız, arkalarında bırakacakları enkazın daha da büyümemesi.”