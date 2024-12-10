CHP’den Suriye toplantısı: Uzgel ve Bağcıoğlu’ndan sunum

CHP, Suriye’de meydana gelen gelişmelere yönelik değerlendirme ve soru-cevap yapmak üzere TBMM’de bir toplantı gerçekleştirecek.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu sunum yapacak.

KATILIM ZORUNLU

CHP milletvekillerine bilgilendirme mesajının gönderildiği toplantıya, bütçe nöbetinde bulunan milletvekillerinin yanı sıra, Ankara’da bulunan milletvekilleri de katılacak. Toplantıya katılamayan milletvekilleri için de 16 Aralık haftasında bir toplantı daha düzenlenecek. 16 Aralık haftasındaki toplantıda Namık Tan sunum gerçekleştirecek. Toplantıya katılım zorunlu olacak.