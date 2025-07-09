CHP’den TBMM’de eylem: Hukuksuzluklara karşı yürüyüş

CHP’nin, Esenyurt ile başlayan, İBB ile devam eden ve Anadolu belediyelerine sıçrayan operasyonlara karşı eylemlerinin, TBMM’de süreceği öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasına ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi verilmesine TBMM Genel Kurul kürsüsünü işgal ederek tepki gösteren CHP’lilerin, eylemlerini yürüyüş ile sürdüreceği bildirildi.

BirGün’ün edindiği bilgiye göre, Ankara’da bulunan CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu açılmadan önce Meclis’te yürütüş gerçekleştirecek. Vekiller, Meclis'teki yürüyüşün ardından Adalet Bakanlığı'na geçecek. Yürüyüşe katılan milletvekilleri, saat 14.00’te açılacak Genel Kurul’da da eylemlerini sürdürecek. CHP milletvekilleri burada bir açıklama yapacak.

“HAK, HUKUK, ADALET”

Yürüyüşte, “Hak, hukuk, adalet” ve “Zeydan başkan onurumuzdur” sloganları atması beklenen CHP milletvekilleri, Genel Kurul Toplantısı’nı da protesto edecek. CHP Meclis Grubu, Meclis kapanana kadar eylemlere devam kararı alacak.