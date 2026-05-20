CHP’den "transfer" yorumu: Giden gitsin, tarih yargılar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçmesi ile başlayan partiler arası transferler, siyasetin önemli gündem maddeleri arasına girdi. Belediye başkanlarının ve milletvekillerinin seçildikten sonra parti değiştirmesi, seçmen iradesiyle kurulan temsil ilişkilerini de tartışmalı hale getirdi. CHP’liler, partilerinden istifa ederek iktidar partisine geçen isimlerle ilgili, “Giden gitsin, tarih de seçmen de hepsini yargılar” yorumunu yaptı.

Seçmenlerin adaya değil, adayın temsil ettiği siyasi çizgi ve ideolojiye oy verdiğinin altını çizen CHP kurmayları, “Parti geçişleri, seçmen ile kurulan güven ilişkisini zedeliyor ve siyasete duyulan inancı aşındırıyor” dedi. Demokratik sistemlerde siyasetçinin düşünce değiştirme hakkı bulunduğunu belirten CHP’liler, “Ancak bu değişimin kişisel çıkar, makam beklentisi ya da siyasi pazarlık görüntüsü vermesi etik açıdan ciddi bir sorunlar doğuruyor” diye konuştu. CHP’liler, parti değişimlerinin, “Ahlaki bir kriz” halini aldığını savundu.

AHLAKİ SINIRLAR AŞILIYOR

19 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye yönelik operasyonların ardından CHP’ye yönelik giderek artan operasyonların seçmende karşılığı olmadığını kaydeden CHP’liler, hemen her ankette CHP’nin birinci parti olduğunu ileri sürdü. AKP’nin anketlere yansıyan tablo nedeniyle “Hırçınlaştığını” savunan CHP kurmayları, “İktidar, oyları yükseltemedikçe bizi aşağıya çekmeye çalışıyor. Bunun için de devletin tüm aparatları kullanılıyor, ahlaki sınırlar aşılıyor” ifadelerini kullandı.

Yurttaşın, “Etkin pişmanlık” kapsamında verilen ifadelere inanmadığını anlatan CHP kurmayları, şunları söyledi:

“Sosyal medyanın gündemiyle sokağın gündemi bambaşka. Vatandaş ekmek ve gelecek derdinde. Halk, iktidarın can havliyle saldırdığının farkında. Yurttaş da ‘Kişi kendinden bilir işi’ diyor. Yurttaşın CHP’den tek beklentisi, saldırılara karşı tek sesle tepki verilmesi. Kavga görüntüsü verilmesini istemiyor halk.