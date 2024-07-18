CHP’den TÜİK hakkında suç duyurusu: “TÜİK iktidarın suç ortaklığını yapıyor”

CHP’nin, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. TÜİK’in 2022 yılı itibarıyla madde fiyat listesini açıklamadığını belirten CHP’li Taşcıer, “TÜİK, resmi belgede sahtecilik suçu işliyor. İktidarın fakirden alıp zengine yaptığı servet transferine suç ortaklığı yapıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, yarın (19 Temmuz) saat 11.00’de TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunacak. Taşcıer, saat 11.00’de Ankara Adliyesi’nde olacak.

TÜİK’in 2022 yılından beri madde fiyat listesini açıklamadığının altını çizen CHP’li Taşcıer, BirGün’e konuştu.

SUÇ ORTAKLIĞI

Madde fiyat listesine yönelik verilerin, “Devlet sırrı gibi” saklandığını ifade eden Taşcıer, “TÜİK veri saklayarak halkın gerçek enflasyonunu karartıyor” diye konuştu.

Suç duyurusunun TÜİK Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini kapsayacağını kaydeden Taşcıer, şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK, aslında gözümüzün içine baka baka, iki yıldır resmi belgede sahtecilik suçu işliyor. İktidarın fakirden alıp zengine yaptığı servet transferine suç ortaklığı yapıyor. Milyonlarca yurttaşımız adına gerçekleri saklayan TÜİK Başkanı ve Yönetim Kurulu hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”