CHP’den üç ayaklı mücadele: Asıl yargılama sandıkta

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmaylarıyla bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen MYK toplantısına başkanlık eden Özel, “Üç ayaklı mücadele” tarif etti. İBB davası boyunca Silivri’den ayrılmayacaklarını belirten CHP’liler, TBMM’de da mücadeleye devam edileceğini, çarşı-pazar ziyaretleri ile yurttaşla buluşulacağını kaydetti.

CHP MYK’nin en önemli gündem maddesi, devam eden İBB soruşturması davası oldu. 9 Mart itibarıyla gerçekleştirilen her duruşmanın, “CHP’lilerin suçsuzluğunu” topluma bir kez daha gösterdiğini savunan CHP’liler, “Sürecin sonunda kaybeden, bu davaya sarılan siyasi iktidar olacak” yorumunu yaptı.

“HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ”

İBB soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin büyük oranda, gizli tanıklarca verilen, “Duydum, düşünüyorum” ifadeleri üzerine kurulduğunun altını çizen CHP’liler, duruşmaların da benzer bir kurguyla ilerlediğini söyledi. Duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması talebinin karşılanmamasını, “Sürpriz olmadı” ifadesiyle değerlendiren CHP kurmayları, “Bu davanın hukuki değil, siyasi bir dava olduğu yönündeki görüşümüzün haklılığı her geçen biraz daha ortaya konuluyor” diye konuştu.

İBB davası duruşmaları devam ederken “Yalanlar-Gerçekler” adı altında paylaşılan ve CHP’lilere yönelik suçlamaları boşa çıkardığı belirtilen bültenlerin hem sosyal medyadan hem de yüz yüze görüşmeler ile yurttaşla paylaşılacağı belirtildi. CHP’nin, büyük bölümü hukukçulardan oluşan kurmaylarının Silivri’de kalmaya devam edeceği, Silivri’ye gitmeyenlerin ise saha çalışmalarıyla davaya destek vereceği bildirildi. Bu kapsamda bazı CHP milletvekillerinin kent gezileri ile yurttaşlarla buluşarak, ekonomik sorunların yanı sıra, “İBB davasındaki gerçekleri” de anlatacağı kaydedildi.

MECLİS ÇALIŞMALARI

CHP kaynakları, Ramazan Bayramı nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM’de de yeni dönemde mücadelenin yükseltileceğini dile getirdi. AKP ile yerleşik hale gelen, “Torba yasa” uygulaması ile tartışmalı çok sayıda kanun maddesinin Meclis’ten geçirileceğini ifade eden CHP’liler, “AKP’nin gündeminde artık halk yok. Giderayak nereden kendimize fayda çıkarabiliriz diye düşünüyorlar. Meclis çalışmalarımızda bu anlayışı deşifre edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DİNAMİK HÜKÜMET PROGRAMI

CHP’de, Silivri ve TBMM’nin yanı sıra, “Mücadele hattı” olarak tarif edilen bir diğer alan olan sokak çalışmalarındaki yol haritası da masaya yatırıldı. CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin, Parti Programı doğrultusunda hazırlayacağı Hükümet Programı’nın yurttaşla birebir görüşülerek anlatılacağını kaydeden CHP’liler, şunları söyledi:

“AKP’nin halka gönül bağı koptu. Siyasi iktidarın ajandasında artık halk yok. Biz ise hem sorunun farkındayız hem de çözümü biliyoruz. Türkiye’nin kangren halini alan temel sorunlarının yanında, gün geçtikçe yenileri eklenen tüm sorunların farkındayız. Sorunları yalnızca tespit etmiyor, çözüm önerileri de sunuyoruz. Tüm bunları halka paylaşacak, ‘CHP bu sorunları çözer’ mesajını vereceğiz. Bu kapsamda Hükümet Programı da dinamik, güncel sorunlara göre değişen bir program olacak.”