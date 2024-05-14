CHP’den yap-boza dönen eğitim sistemine karşı miting çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, MEB'in açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne tepki göstermek için 18 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’da İstanbul Saraçhane’de miting düzenleneceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) hazırlanan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne karşı tepkiler sürüyor.

Eğitim sisteminin AKP iktidarı eliyle 18 kez müfredat değişikliği yapılarak yap-boz tahtasına dönüştürülmesine karşı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Lideri Özgür Özel’in çağrısıyla 18 Mayıs’ta saat 13.00’da İstanbul Saraçhane’de miting düzenleneceğini duyurdu.

AKP döneminde 9 kez milli eğitim bakanı değiştiğini hatırlatan Çelik, “İstisnasız her yeni gelen bakan, eğitim sisteminin değişmesinin şart olduğunu söyledi ve 4’ü büyük olmak üzere 18 kez müfredat değişti. Eğitim giderek niteliksizleşmekte, uluslararası testlerde okuma, matematik ve fen gibi becerilerde ülkemiz sonlarda yer almaktadır” dedi.

Eğitime Merkezi Yönetim bütçesinden ayrılan payın 2003’te yüzde 14,53 iken 2024’te ise yüzde 9,15 noktasına düştüğünü aktaran Çelik, “Okullarda güvenlik, temizlik gibi konularda bütün maliyetleri veliler karşılamak zorunda kalırken, köy okulları, yatılı okullar kapatıldı. Siyasi iktidarın eğitimdeki bu uygulamaları nedeniyle gençler, geleceğini yurt dışında aramak, aileler, fahiş fiyatların kıskacında çocuklarını özel okullara göndermek zorunda kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkûm edildiğini aktaran Çelik, “Bugün Türkiye’de yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 155 bin öğretmen, yaklaşık 1 milyon atanmayan öğretmen bulunmaktadır. Atanmadıkları için ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik yapan eğitim emekçileri, emek sömürüsüne maruz kalmaktadır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır” sözleriyle baş tacı ilan ettiği öğretmenler, siyasi iktidarın yıllar içindeki uygulamaları nedeniyle itibarsızlaştırıldı, şiddetin birer hedefi oldu. Okullarda yaşanan ve son olarak bir müdürün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan şiddet olayı, eğitim emekçilerinin hayatlarının güvende olmadığını göstermektedir. Siyasi iktidarın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce söz verdiği ancak bizzat Milli Eğitim Bakanı’nın devam edeceğini duyurduğu “mülakat” muamması nedeniyle bugün binlerce öğretmen adayı haksız yere elenmektedir. Bu sorunun çözülmesi bir yana kamudaki söz konusu uygulama nedeniyle liyakat giderek yok olmakta, binlerce genç aday mağdur edilmektedir” diye konuştu.

FARKLI İLÇELERDEN OTOBÜS KALDIRILACAK

Çelik son olarak şunları söyledi:

“Eğitim, temel bir insan hakkıdır ve her çocuğun nitelikli eğitime ulaşması, devletin en temel sorumluluklarından biridir. Çağdaş, laik ve bilimsel eğitim Cumhuriyet’in olmazsa olmazıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni müfredat ise Cumhuriyet’in bu olmazsa olmazlarını hedef almakta, iktidarın itaatkâr ve kanaatkâr nesiller yetiştirme projesine hizmet etmektedir. Siyasi iktidar eliyle eğitim sisteminde yaşanan bu çöküşe karşı; CHP, atanmayan öğretmenlerle, mülakat mağdurlarıyla, yeni eğitim müfredatından endişe duyan, laik eğitim isteyen ve çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep eden bütün yurttaşlarımızla 18 Mayıs’ta saat 13.00’da Saraçhane’de miting yapacaktır. Mitinge katılmak isteyen yurttaşlar için 39 ilçeden araçlar kaldırılacaktır. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in başında yer aldığı miting hazırlıkları kapsamında 39 ilçe başkanı, ilçelerinde bulunan eğitim sendikaları, dernek ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeleri sürdürmekte, kurum ve kuruluşları mitinge davet etmektedir. Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra, atanmayan öğretmenler, mülakat mağdurları, şiddet gören eğitim emekçileri birer konuşma yapacak. Yeni eğitim müfredatı, laik, çağdaş ve bilimsel eğitim konuları da mitingin ana konularından biri olacak. Bütün yurttaşlarımızı, eğitimdeki bu kötü gidişata hep birlikte dur demek için 18 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’da yapacağımız mitingimize davet ediyoruz.”