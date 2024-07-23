CHP’den yerel basın için kanun teklifi

Yerel basının desteklenmesi adın TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sunan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, “Yerel basın demokrasimizin can damarıdır. Yerel basın yoksa, demokrasi yok” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, iktidarın tasarruf tedbirleri kapsamında attığı adımlarla mağdur ettiği yerel basının desteklenmesi adına, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü öncesinde TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

Teklife ilişkin konuşan CHP’li Yazgan, "Yerel basınımız, bölgedeki gelişmeleri aktarmak, halkın sorunlarını tespit etmek, yolsuzlukları ortaya çıkarmak, sorunları gündeme taşımak gibi birçok önemli görev üstleniyor. Yerelden demokratik katılımın bir parçası olan yerel basın, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ancak Anadolu basını, giderek derinleşen ekonomik krizden ağır şekilde etkilendi" diye konuştu.

"Son darbe ise tasarruf tedbirleri genelgesi ile geldi" diyen Yazgan, "Bu genelgedeki yerel basını ilgilendiren kısımlar, basınımızı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır niteliktedir. Bu genelgeden sonra birçok yerel gazete kapandı. Halkın haber alma hakkı için zor koşullarda görev yapan yerel basınımızın, üstlendikleri önemli rol de göz önüne alınarak tasarruf tedbirlerinin dışında bırakılması, faaliyetlerini sürdürebilmesi için desteklerin artırılması gerekiyor. Yerel basın demokrasimizin can damarıdır. Yerel basın yoksa, demokrasi yoktur. İktidar sıralarında oturan milletvekillerine sesleniyorum; gelin teklifimize destek verin" ifadelerini kullandı.

Yazgan'ın sunduğu kanun teklifi şu maddeleri içeriyor:

» Yerel gazeteler için resmi ilanların yayım ücretinin Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nde belirlenen tutardan yüzde 50 artışla ödenmesi ve bu ödemeler için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge sunulması şartının aranmaması.

» Bir başka maddeyle de kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yerel gazete alımları ve yerel basına yönelik destek ödemelerinin, tasarruf tedbirlerinin kapsamı dışında tutulması.

Yükselen enflasyon, yaşam pahalılığı ve Türk lirasının yüksek değer kaybı nedeniyle faaliyetlerini yürütmekte zorlanan yerel basın, 17 Mayıs’ta Resmî Gazete’de yayınlanan “Tasarruf Tedbirleri” konulu genelgeyle daha da zora düşmüştü. Söz konusu genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarına günlük gazete alınmayacağı, basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyeceği belirtilmişti. Genelgenin ardından birçok ilde yerel gazeteler peşi sıra yayın yaşamına son vermeye başladı.