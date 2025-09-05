CHP’den YSK yorumu: Kayyumun ömrü kongreye kadar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin CHP'nin başvurusunu değerlendirmek için toplandı. Toplantı bitiminde açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul il yönetimine kayyum atanması kararına yönelik yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

Yener, ilçe kongrelerine yönelik, “Durdurma kararının ise kaldırıldığını ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verildiğini belirtti. YSK’nin kararı CHP’de, “Olumlu ama eksik karar” olarak değerlendirildi. CHP kurmayları, YSK’nin kongrelerin devamına yönelik kararındaki, “Tam kanunsuzluk” vurgusuna da dikkati çekerek, “CHP İstanbul İl Yönetimine atanan mevcut kayyumun ömrü, il kongremize kadar” diye konuştu.

TAHRİP EDİLEN HUKUK

CHP’liler, mahkemelerin kongre süreçlerini durduramayacağının YSK kararıyla bir kez daha tescillendiğinin altını çizdi. YSK’nin kararını, “Tahrip edilen hukuk sisteminin az da olsa tamiri” olarak nitelendiren CHP kurmayları, İstanbul İl Kongresi ve İl Yönetimi’ne yönelik tedbiren durdurma kararlarının ardından yaşanan ekonomik yıkıma da dikkati çekti.

EKONOMİK YIKIM

Süreçte kaybedenin yurttaşlar olduğunu ifade eden CHP’liler, “Halk, en küçük hesapla 5 milyar dolar kaybetti. Bu gerginlik Türkiye ye bir şey katmıyor. Herkesin bir adım geriye atıp, süreci sağduyu ile ilerletmesi gerekiyor” değerlendirmelerinde bulundu. CHP’de öte yandan, “Yargı darbesine karşı diz çökmeyiz” ifadesiyle hukuksuzluğa karşı mücadele vurguları da yapıldı.

KONGRE NASIL YAPILACAK?

YSK’nin kararının ardından, “İstanbul İl Kongresi olağan mı olağanüstü mü toplanacak?” sorusu da gündeme geldi. CHP’liler, olağanüstü kongre için delegelerden toplanan imza sayısının, gerek sayının çok üzerine çıktığını kaydederek, “Son kararı yine delegelerimiz verecek. Kongreyi iki türlü de yapabiliyoruz” görüşünü dile getirdi.