CHP’den yurt dışında üye kampanyası: Türkiye ittifakı ruhu yurt dışında

CHP, “İhtiyaç duyulan” yurt dışı birliklerinde federasyonlaşmaya gidecek. Federasyonlaşma sürecinin tamamlanmasının ardından Genel Merkez ile entegreli CHP yurt Dışı Konfederasyonu kurulacak, “Türkiye İttifakı” ruhu yurt dışına taşınacak.

29-30 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen CHP Yurt Dışı Birlikleri İkinci Yüzyıl Vizyon Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi hazırlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel’in yanı sıra çok sayıda CHP kurmayının katıldığı çalıştayda 20 ülkeden temsilci de yer aldı. İki gün süren çalıştayda 13 karar alındı.

Edinilen bilgiye göre, CHP yurt dışında üye kampanyası başlatacak. 2010 yılı itibarıyla devam eden CHP yurt dışı örgütlenmesi, yeni dönemde federasyon örgütlenme modeli üzerinden yürütülecek. Almanya başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan yurt dışı birliklerinde federasyonlaşmaya gidilmesi ve federasyonlaşma sürecinin tamamlanmasından sonra, CHP Yurt Dışı Konfederasyonu kurulacak.

GENEL MERKEZ İLE KOORDİNASYON

CHP, “Yurt dışı birliklerinin kurumsal yapıya büründürülmesi” amacıyla tüm dijital sistemleri Genel Merkezi ile entegre edecek. CHP Yurt Dışı Birliklerinin üye ve seçmenlerine ulaşması, kamuoyuna da gerekli mesajların verilmesi için ortak bir internet sayfası ve sosyal medya hesaplarının açılacak. CHP Parti Okulu, yurt dışı birlikleri de kapsayacak şekilde yapılandırılacak. Yurt dışındaki hiçbir kurum veya derneğin, CHP logosunu kullanmaması için hukuki tedbirler alınacak.

IRKÇILIĞA KARŞI MÜCADELE

Özellikle Avrupa ülkelerinde yükselen aşırı sağcılığa ve ırkçılığa karşı mücadele edilecek. CHP’yi 31 Mart Yerel Seçimleri’nde başarıya götürdüğü savunulan, “Türkiye İttifakı” söylemi yurt dışında da dinlendirilecek.

GÖÇMEN SORUNLARI

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının sorunlarının çözümü için çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda uçak bileti fiyatlarından cenaze hizmetlerine, Türkçe eğitimden ehliyet kullanımına, konsolosluk hizmetleri ve çifte vatandaşlığa kadar her sorun CHP Yurt Dışı Birliklerinin gündemine alınacak.