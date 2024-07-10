CHP’li 14 büyükşehir belediyesinden afetlere hazırlık toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu’nun başkanlığında Adana'da "Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri Konulu Toplantı" gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Zeybek, "İlk kurtarmayı kim yapacak biçiminde yanlış bir tartışmayı çözememiş 20 yıllık bir iktidarla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partili 14 Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, olası afetlere karşı dayanışma, iş birliği ve tecrübe paylaşımı için Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partili 14 Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Daire Başkanlıkları Koordinasyon Toplantısı Yüreğir Kültür Merkezi’nde yapıldı. Olası afetler öncesinde ve sonrasında gerekli iş birliği ve dayanışmanın daha güçlü sağlanabilmesine yönelik yöntemleri tartışmak amacıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, siyasiler ve bürokratlar katıldı.

Toplantıda söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye’de kriz yönetimi yerine risk yönetiminin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, bunun için de bilimin kılavuzluğunda hareket edilmesi gerektiğini bildirdi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında bunun olacağını kaydeden Gökan Zeybek, başta deprem olmak üzere, her türlü doğal afetin zararlarının azalması, önceden alınması gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi konularında çaba göstermeye devam edeceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 2019-2024 arasında birlikte çalışan CHP’li Büyükşehir Belediyelerinin sayısının 14’e çıktığını ve yeni dönemde birlikte çalışmaya, toplantılar gerçekleştirmeye düzenli olarak devam edeceklerini belirtti.

BİRBİRİMİZİN ENVANTERİNİ BİLİRSEK, DAHA DOĞRU İŞ BİRLİĞİ YAPARIZ

Toplantının açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, doğal afetlerin artmasına; doğanın insan tarafından korunmamasının, doğal olanın tahrip edilmesinin ve doğaya zalimce davranılmasının neden olduğunu söyledi. Zeydan Karalar; “Adana’da kısa sürede çok yangın felaketi yaşandı. Bunların çoğunluğu anız yakılmasından kaynaklandı. Dikkatsizlik, kurallara uymama ve kasten yakma olmak üzere yangınların çeşitli başka nedenleri de var. Elbette yangın felaketi yaşanmaması için mücadele edeceğiz ama, yangın çıktıktan sonra da birlikte çalışarak zararı azaltacağız. Yangınlara müdahale kanunen bizim görevimiz değil fakat zarar gören bizim insanımız ve yanan bizim ormanlarımız. Bu nedenle her yangına müdahale ediyoruz. Doğru ve hızlı müdahale yangınların verdiği zararı azaltacaktır. Belediyelerimiz birbirlerindeki araç, alet, edevat envanterini, eğitimli insan yapısını ve diğer donamını bilirse, yangına müdahalede avantaj yakalanır. Böylece birbirimize verebileceğimiz desteğin şeklini önceden bilebiliriz. Bu toplantı yangınlara hızlı ve doğru müdahalenin nasıl gerçekleştirileceğine dair bir toplantı” dedi.

ŞEHİRLERİMİZİ DEPREME DİRENÇLİ HALE GETİRMELİYİZ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 6 Şubat depremlerinin ilk dakikasından itibaren Adana halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve önemli destekler gerçekleştirdiğini, daha sonra çevre illere yardım edildiğini hatırlatan Zeydan Karalar, Türkiye’nin depreme ilişkin hala hazırlıklı olmadığına da dikkat çekerek, 6 Şubat depreminde yapılan yanlışları ve hataları dile getirdi.

Zeydan Karalar, 6 Şubat depremlerinde Adana’nın, Türkiye’nin lojistik üssü haline geldiğini hatırlattı.

“Deprem ihtimalinin her an çok yüksek olduğu ülkemizde bir an önce yapı stokunun değişmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor” diyen Başkan Zeydan Karalar, CHP’li 14 Büyükşehir Belediyesi’nin birlikteliğinde karar verilen toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi, başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu olmak üzere, katılımcılara teşekkür etti.

HALKIMIZI KORUMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK

CHP’li belediyeler olarak insan onurunu koruyarak yücelten bir anlayıştan geldiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Zeydan Karalar, afet çevre felaketleri konusunda iş birliği ve dayanışmayı güçlendirerek sürdüreceklerinin mesajını verdi.

HER TÜRLÜ FELAKETE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin ve Adana’nın da içinde olduğu bölgede, sel, yangın, deprem, tsunami ve birçok başka felaketin yaşanma olasılığının bulunduğunu belirterek, bu nedenle hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. 6 Şubat depremlerinden sonra belediyelerin öneminin görüldüğünü, felaket noktalarına ilk olarak belediye ekiplerinin ulaştığını söyledi.

Belediye bürokratlarının bir araya gelmesinin önemine değinen Başkan Seçer, deneyimlerden, envanterlerden, bilgiden yararlanmanın, her konuda gücü artıracağını ifade etti. Ülkedeki siyasi gerginliklerin zaman zaman, belediyelerin yangınlara müdahalesine engel olduğunu da sözlerini ekleyen Vahap Seçer, iş birliğinin halkın yararına olduğunu açıkladı.

Açılış konuşmaların ardından teknik çalışmaların yapıldığı bölüme geçildi.