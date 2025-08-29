CHP’li Adem'den TMO'ya sınırsız ithalat yetkisine tepki: "Çiftçi yok sayılıyor"

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, iki gün önce (27 Ağustos) Resmî Gazete’de yayımlanan ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) bakan onayıyla sınırsız ithalat yetkisi tanıyan yeni yönetmeliğe tepki gösterdi. Yayımlanan düzenleme ile TMO’ya bakan onayıyla ihalesiz ve sınırsız ithalat yapabilme imkânı tanındığını hatırlatan Adem, bunun tarım için büyük bir tehdit olduğunu belirtti.

CHP'li Erhan Adem yaptığı yazılı açıklamada, “Artık bir Bakan imzasıyla, hiçbir komisyon denetimi, şeffaf kriter ve hesap verebilirlik olmadan milyonlarca dolarlık ithalat yapılabilecek. Bu durum, devlet adına sınırsız bir ithalat yetkisinin tek imzayla kullanılabilmesi anlamına gelir. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle keyfi bir yetki verilmez” ifadelerini kullandı.

"İTHALAT LOBİLERİNE PEŞKEŞ"

Yönetmeliğin yalnızca tarımsal ürünleri değil; taşıma, sigorta, gözetim ve gümrük gibi milyonlarca dolarlık hizmet alımlarını da kapsadığını belirten Adem, bunun “ithalat lobilerine ve belli çıkar çevrelerine yeni bir peşkeş kapısı açmak” anlamına geldiğini belirtti.

Resmî Gazete’de “şeffaflık, rekabet ve verimlilik” ifadeleri yer alsa da gerçekte kapalı kapılar ardında ithalat düzeni kurulduğunu dile getiren Adem, “Bu yönetmelikle yerli üretici yok sayılmakta, tarımsal planlama göz ardı edilmekte, Türkiye gıda güvenliği açısından daha da dışa bağımlı hale getirilmektedir” dedi.

Adem, çiftçinin artan maliyetler karşısında üretimden kopma noktasına geldiğini vurgulayarak, “İktidar üreticiyi desteklemek yerine dışarıdan ithalatı kolaylaştırıyor, aracılara yeni rant kapıları açıyor. Bu düzenleme derhal geri çekilmeli, çiftçiyi üretimde tutacak politikalar uygulanmalıdır” çağrısında bulundu.