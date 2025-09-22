CHP’li Adem’den Tarım Kredi çıkışı: ''Çiftçinin evi talan ettirilmeyecek''

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Adem, “Tarım Kredi gibi köklü bir kurumun, sadece finansçı olduğu sanılan bazı isimlerin kontrolüne bırakılması ve bu kişilerin siyasi talimatlarla hareket ederek kamu zararına yol açması kabul edilemez. Tarım Kredi, çiftçi için vardır; yandaş şirketler için değil. Tarım Kredi çiftçinin evidir. Bu ev talan ettirilmeyecek” ifadelerini kullandı.

''ALIN TERİNE AÇIKÇA İHANETTİR''

Adem’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Tarım Kredi Kooperatifleri’nin bağlı ortaklığı olan Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi üzerinden yapılan bazı işlemler, ne yazık ki çiftçimizin alın terine, kamu kaynaklarına ve kooperatifçilik ruhuna açıkça ihanettir.

Çiftçimizin ürününü değerinde alarak üretimi desteklemesi gereken bu şirket, asli görevini bir kenara bırakmış, siyasi saiklerle ve keyfi kararlarla riskli yatırımlar yaparak batık özel sektör şirketlerini kurtarma operasyonunun aracı haline getirilmiştir.

Bunun en somut örneği, Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş.’nin, Oruçoğlu Yağ Fabrikası’nı 604 milyon liraya muvazaalı biçimde satın almasıdır. Bu satın almanın doğrudan talimatla ve belirli çevrelere kaynak aktarma amacıyla yapıldığı açıkça ortadadır. Nitekim bu işlemden sonra şirketin borç yükü ağırlaşmış, 2024 yılını 3,6 milyar lira zararla kapatmıştır.

“ÇİFTÇİ DESTEK BEKLERKEN KAMU KAYNAĞI YANDAŞ ŞİRKETLERE AKIYOR”

770 milyon lira sermayeli bir şirketin neredeyse tüm sermayesini aşan bir alıma zorlanması, ne ekonomik akılla ne de kamu yararıyla açıklanamaz. Üstelik bu işlem için Tarım Kredi Merkez Birliği’nden aktarılan kaynaklar, çiftçiye ayrılması gereken finansmanları da kesmiş, sözleşmeli üretim desteklenmemiş, doğrudan ürün alımı durmuştur.

Şirketin elinde bugün ucuz maliyetli stok bulunmamaktadır. Çiftçi destek beklerken kamu kaynağıyla yandaş şirketler kurtarılmaktadır. Ayrıca, bu hisse devri işlemi, ortak dışı işlem kapsamındadır ve bu nedenle kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanılamaz. Yani bu işlem sonucunda hem zarar edilmiş hem de kamuya vergi borcu doğmuştur.

Çiftçinin parasıyla yandaşlara destek olunmakta, Tarım Kredi’nin asli görevi tamamen göz ardı edilmektedir.

“TARIM KREDİ ÇİFTÇİNİN EVİDİR”

Tarım Kredi gibi köklü bir kurumun, sadece finansçı olduğu sanılan bazı isimlerin kontrolüne bırakılması ve bu kişilerin siyasi talimatlarla hareket ederek kamu zararına yol açması kabul edilemez.

Kurumlar, kişisel kariyer planlarının ya da saraydan gelen direktiflerin oyuncağı değildir. Çiftçimizin emeği, geleceği ve kooperatifçilik değerleri birilerinin siyasi manevralarına kurban edilemez. Tarım Kredi, çiftçi için vardır; yandaş şirketler için değil. CHP olarak bu sürecin tüm yönleriyle takipçisiyiz.

Bu zararların hesabı verilmelidir. Gerekli denetimlerin yapılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması ve kamu zararının tazmini için konuyu Meclis gündemine taşıyacağız. Tarım Kredi çiftçinin evidir. Bu ev talan ettirilmeyecek.”