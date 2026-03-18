CHP’li Adıgüzel'den ORBEL iddiası: Belediye şirketi maden ruhsatında aracı mı?

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi şirketi ORBEL'in özel şirketlerin maden ruhsatı alması için kullanıldığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, belediyelere verilen ruhsatların özel sektöre devredilemeyeceğini bildirdiğini hatırlatan Adıgüzel, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Mustafa Adıgüzel, geçen yıl aralık ayında Ordu'nun Ünye ilçesinde dokuz mahalleyi ilgilendiren maden projesinin ÇED sürecine itiraz etti.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Adıgüzel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi şirketi ORBEL'in özel şirketlerin maden ruhsatı alması için "taşeron" gibi kullanıldığını öne sürdü.

25 Aralık 2025'te Ünye'de yapılan halkı bilgilendirme toplantısının ORBEL adına düzenlendiğini belirten Adıgüzel, toplantının amacı ve hukuki çerçevesi bakımından ciddi sorunlar taşıdığını söyledi.

"HALKIN SORU SORMASI ENGELLENDİ"

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Adıgüzel, ÇED toplantısına resmî sıfatı bulunmayan üç özel şirket temsilcisinin katıldığını, konuşmalara müdahale ettiğini ve halkın soru sormasının engellendiğini savundu.

ORBEL'in maden ruhsatını bizzat işletme niyeti olmaksızın alarak özel sektöre devretmeye dönük bir aracı rol üstlendiğini ileri süren Adıgüzel, bunun Belediye Yasası'na aykırı olduğunu söyledi. ORBEL'in kuruluşundan bu yana madencilik alanında bir faaliyeti olmadığını da ekledi.

BAKANLIKTAN "DEVREDİLEMEZ" YANITI

Önergeye yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kamu kurum ve kuruluşlarına yol, köprü ve baraj gibi projelerde kullanılacak yapı ve inşaat hammaddeleri için üretim izni verilebildiğini belirtti. Bayraktar, "Hammadde üretim izni olarak verilen ruhsatlar hiçbir suretle özel sektöre devredilmemekle beraber ticarete de konu edilememektedir" dedi.

"YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Bayraktar'ın yanıtına dikkat çeken Adıgüzel, bu durumda ORBEL'in madencilik faaliyetini ihale edemeyeceğini ve ticari bir metaya dönüştüremeyeceğini söyledi. Hükümete, "Yasa dışı bir faaliyet yapılıyor, neden durdurmuyorsun?" diye seslenen Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in bu alanların yüzde 60'ını daha ruhsat alınmadan sattığına ilişkin ciddi iddialar bulunduğunu öne sürdü.

Adıgüzel, Meclis araştırması talep ettiklerini, Danıştay'a ORBEL üzerinden yürütülen madencilik faaliyetlerinin iptali için başvuracaklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.