CHP’li Ağbaba'dan Mehmet Şimşek’e: Sizi kutluyoruz, enflasyonda Avrupa birincisiyiz!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 bütçe görüşmeleri muhalefet vekillerinin protestosu ile başladı.

Muhalefet vekilleri Bakan Şimşek’i ‘Türkiye enflasyonda Avrupa birincisi’, ‘Türkiye faizde dünya birincisi’, ‘Türkiye gıda enflasyonunda Avrupa birincisi’ yazılı dövizlerle karşıladı.

CHP’li Veli Ağbaba, Mehmet Şimşek ile selamlaştığı sırada, “Osman Bak altın madalya kazamadı olimpiyatlarda ama Sayın Bakan kazandı. Gıda enflasyon enflasyonunda Avrupa birincisiyiz sizi kutluyoruz. Sayenizde birçok alanda birinciyiz. Faizde birinciyiz enflasyonda birinciyiz. Rasyonel ekonomiye geçmeden enflasyon yüzde 38’di şimdi yüzde 48 tebrik ediyoruz sizi” dedi.

ABAKÜSLÜ KARŞILAMA

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da “TÜİK hesap yapmayı bilmiyor sanırım hesap öğretmek için abaküs verelim” diyerek Bakan Şimşek’i abaküs ile karşıladı.

CHP’li Cevdet Akay ise “TÜİK madde sepetini neden açıklamıyor? Halkın enflasyon altında ezilmesine müsaade ediyor” diyerek tepki gösterdi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON İTİRAFI

Protestolarla başlayan görüşme Bakan Mehmet Şimşek'in sunumuyla devam etti. Şimşek, yaptığı sunumda kira artışlarında uygulanan yüzde 25’lik tavan uygulamasının kaldırılmasının enflasyondaki düşüşü olumsuz etkilediğini itiraf etti.

Sınırın kaldırılması ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda enflasyonla mücadeleyi etkilemeyeceğini söyleyen Şimşek, “Para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşü daha belirginken, dünyada olduğu gibi bizde de hizmetlerde atalet yüksek seyrediyor. Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubundaki yıllık artışlar ve kiralardaki yüzde 25’lik tavan uygulamasının kalkması enflasyondaki düşüşü sınırlamıştır” diye konuştu.